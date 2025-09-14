PC Oliveira vê erro grave em jogada com Neymar durante Atlético-MG x Santos

O especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira viu um erro grave durante o primeiro tempo da partida entre Atlético-MG e Santos. As equipes se enfrentam, neste domingo (14), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A polêmica aconteceu logo no início do confronto. O cronômetro marcava cinco minutos do primeiro tempo, quando o camisa 10 do Peixe recebeu um passe na medida dentro da área atleticana. Neymar finalizou a jogada de primeira, mas na continuidade da jogada, Gustavo Scarpa o acertou com um carrinho por trás.

Em campo, o árbitro Bruno Arleu não marcou a possível penalidade. O VAR também não entrou em ação para consultar uma revisão da jogada. Durante a transmissão da partida, pelo Premiere, o especialista Paulo César de Oliveira reprovou a decisão da arbitragem. A opinião foi exposta pelo narrador Rogério Corrêa.

continua após a publicidade

O nosso especialista de arbitragem, Paulo César de Oliveira analisou aquela entrada do Scarpa no Neymar. Para ele, a ação do jogador do Atlético-MG foi temerária. Ou seja, ele marcaria o pênalti e aplicaria o cartão amarelo - contou Rogério Corrêa.