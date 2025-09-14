menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

PC Oliveira vê erro grave em jogada com Neymar durante Atlético-MG x Santos

Equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro

imagem cameraPC Oliveira viu erro de arbitragem em Atlético-MG x Santos (Foto: Reprodução)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
16:55
  • Matéria
  • Mais Notícias

O especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira viu um erro grave durante o primeiro tempo da partida entre Atlético-MG e Santos. As equipes se enfrentam, neste domingo (14), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A polêmica aconteceu logo no início do confronto. O cronômetro marcava cinco minutos do primeiro tempo, quando o camisa 10 do Peixe recebeu um passe na medida dentro da área atleticana. Neymar finalizou a jogada de primeira, mas na continuidade da jogada, Gustavo Scarpa o acertou com um carrinho por trás.

Em campo, o árbitro Bruno Arleu não marcou a possível penalidade. O VAR também não entrou em ação para consultar uma revisão da jogada. Durante a transmissão da partida, pelo Premiere, o especialista Paulo César de Oliveira reprovou a decisão da arbitragem. A opinião foi exposta pelo narrador Rogério Corrêa.

continua após a publicidade

O nosso especialista de arbitragem, Paulo César de Oliveira analisou aquela entrada do Scarpa no Neymar. Para ele, a ação do jogador do Atlético-MG foi temerária. Ou seja, ele marcaria o pênalti e aplicaria o cartão amarelo - contou Rogério Corrêa.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias