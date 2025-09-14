Europeus reagem à virada de João Fonseca sobre Tsitsipas: ‘Garoto infernal’

Apesar da vantagem na reta final, Stefanos Tsitsipas não foi capaz de parar a virada de João Fonseca em decisão na Copa Davis neste domingo (14). O jovem tenista começou o jogo na frente, mas foi superado rapidamente na parcial seguinte, e o mesmo parecia aconteceu no último set, o que não aconteceu. Com a virada história, o brasileiro salvou o Brasil no torneio e chamou a atenção, mais uma vez, dos torcedores europeus, que se chocaram com sua atuação em quadra.

O Brasil precisava de apenas mais uma vitória para garantir a classificação sobre a Grécia após o atropelo nas duplas com Marcelo Melo e Rafael Matos. Com isso, a série é finalizada por 3 a 1 para a equipe brasileiro.

Aos 19 anos, João Fonseca venceu o grego Stefanos Tsitsipas, número 27º, por 2 sets a 1, nas parciais 6/4, 3/6 e 7/5, em Atenas, pela Copa Davis e salvou o Brasil na competição para garantir uma vaga no Qualifiers do Grupo Mundial de 2026.

Veja as reações dos europeus com a vitória de João Fonseca

Tradução: "Grande retorno de João Fonseca para vencer Tsitsipas e selar a série em 3 a 1 a favor do Brasil sobre a Grécia, classificando-se para as Eliminatórias. Ele estava perdendo por 3 a 5 no 3º set, Tsitsipas sacou para a partida, mas o garoto infernal forçou bastante a devolução e conseguiu virar o placar."

Tradução: "Mais um fracasso. Tsitsipas precisa se aposentar"

Tradução: "Fonseca d. Stefanos Tsitsipas 6-4 3-6 7-5 na Copa Davis. Perdendo por 3-5 no 3º set, João consegue uma virada impressionante para dar ao Brasil a vitória contra a Grécia. Com apenas 19 anos, mas já um artista da fuga."

Tradução: "Que retorno insano! Quebrou Tsitsipas enquanto ele sacava para a partida e venceu os 2 games seguintes, fechando a partida com uma vitória por 6-4, 3-6 e 7-5. Quanto ao grego, ele continua em má fase."

Tradução: "Uau. João Fonseca volta a vencer Tsitsipas por 7 a 5 na decisão e o Brasil derrota a Grécia em Atenas!"

Tradução: "Que vitória de João Fonseca!"

O público que foi para Atenas, na Grécia, acompanhar o duelo pode encontrar, além de Fonseca e Tsitsipas, o sérvio Novak Djokovic. O tenista multicampeão apareceu na Copa Davis para assistir ao jogo mais esperado deste domingo (14) entre o brasileiro e o número 27 do ranking ATP.

Como foi o jogo na Copa Davis?

João Fonseca começou a partida de forma agressiva, com bolas fundas e saques variados, o que tirou o grego Stefanos Tsitsipas de sua zona de conforto. Apesar de Tsitsipas ter se estabilizado no jogo, não foi o suficiente para virar o placar, e João Fonseca fechou a primeira parcial em 6/4, em um set de alta performance do brasileiro.

O segundo set começou equilibrado e a primeira quebra aconteceu no quinto game, quando o grego abriu 4 a 2, após João cometer alguns erros não forçados que custaram a parcial. Tsitsipas venceu por 6/3.

O grego vivia um bom momento no jogo quando coseguiu a primeira quebra do terceiro e último set. Na reta final, o Tsitsipas teve a chance de fechar o jogo, mas acabou tendo o saque quebrado por João, empatando o jogo. No momento mais crítico do jogo, o grego não aguentou a pressão colocada pelo brasileiro e acabou sedendo, dando a vitória para o Brasil.

João Fonseca solta sua potente direita na vitória sobre Sakellaridis, na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

Como foram os primeiros jogos entre Brasil e Grécia?

O confronto entre Brasil e Grécia começou com vitória brasileira após um show de João Fonseca, de 19 anos e 42º do mundo, contra Stefanos Sakellaridis por 3 sets a 1. Logo depois, os gregos empataram a série com a derrota de Thiago Wild por 2 sets a 0 para Stefanos Tsitsipas.

Antes do confronto decisivo, no entanto, o Brasil abriu a vantagem na série com um jogo de duplas. Com a decisão contra João Fonseca logo em seguida, o time grego trocou de última hora Stefanos Tsitsipas com Aristóteles Thanos, que jogou ao lado de Petros Tsitsipas. Os experientes Marcelo Melo e Rafael Matos não tiveram dificuldades para fechar a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2.