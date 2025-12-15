Cássio vira assunto após Corinthians x Cruzeiro: 'Não pode'

O Corinthians passou pelo Cruzeiro, neste domingo (14), e está classificado para a grande final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama. Ex-jogador do Timão, o goleiro Cássio Ramos virou assunto nas redes sociais depois da partida.

Depois de um grande início do Cruzeiro contra o Corinthians, o Cabuloso abriu 2 a 0, com dois gols de Arroyo, e virou no placar agregado. Matheus Bidú, de cabeça, fez para o Timão e levou a disputa para as penalidades máximas.

Nas redes sociais, muitos torcedores apontaram falha do goleiro Cássio no gol de Bidú em Corinthians x Cruzeiro. Veja o lance e os comentários abaixo:

Matheus Bidu marcou o gol do Corinthians no jogo contra o Cruzeiro (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Veja o lance e a repercussão

Como foi o jogo entre Corinthians e Cruzeiro

Cruzeiro e Corinthians fizeram uma semifinal eletrizante neste domingo (14). Na Neo Química Arena, o time mineiro dominou a partida até o início do segundo tempo, abriu 2 a 0 no placar, dois gols de Arroyo, mas viu o Corinthians diminuir com Matheus Bidu na etapa final. O 2 a 1 levou a decisão para os pênaltis.

O Corinthians bateu o Cruzeiro após ser derrotado por 2 a 1 no tempo normal e ficar a um pênalti da desclassificação. Hugo Souza, porém, pegou os pênaltis de Gabigol e Wallace, e Breno Bidon marcou o gol do 5 a 4 que rendeu ao time paulista a vaga na decisão. Na final, o time vai enfrentar o vencedor de Fluminense e Vasco.

Matheus Pereira abriu as cobranças e marcou. Yuri Alberto bateu o primeiro para o Corinthians, mas o goleiro do Cruzeiro defendeu. Wanderson colocou o Cruzeiro em vantagem e Memphis marcou o primeiro para os donos da casa. William cobrou e fez 3 a 1 para o Cruzeiro. Garro foi para a bola fazer a terceira cobrança do Corinthians e diminuiu para 3 a 2. Lucas Silva marcou o quarto do Cruzeiro e jogou a pressão para Vitinho, que não podia errar. O atacante cobrou no cantinho e marcou o terceiro do Timão. Gabigol precisava marcar para colocar o Cruzeiro na final, mas cobrou fraco e Hugo Souza defendeu. Gustavo Henrique cobrou na sequência, empatou em 4 a 4 e levou a decisão para as cobranças alternadas.

Wallace, que entrou nos acréscimos, cobrou mal e Hugo Souza defendeu. Breno Bidon foi para a cobrança e marcou o gol da classificação, fazendo a Neo Química Arena explodir em êxtase.