O Fluminense foi eliminado para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, na noite deste domingo (14), na disputa por pênaltis. Depois da decisão no Maracanã, muitos torcedores do Tricolor das Laranjeiras mandaram um recado ao técnico Luis Zubeldía.

continua após a publicidade

No jogo de ida, o Fluminense perdeu por 2 a 1 para o Vasco, de virada. Na segunda partida, Paulo Henrique fez um gol contra bizarro e o Flu venceu por 1 a 0. Nas penalidades, Léo Jardim brilhou e o Cruz-Maltino avançou para a final.

➡️PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Fluminense x Vasco

Nas redes sociais, muitos torcedores do Fluminense mandaram recados a Zubeldía após derrota para o Vasco na Copa do Brasil. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Fluminense apontam culpado por eliminação para o Vasco

Vasco está na final da Copa do Brasil (Foto: Alexandre Loureiro/Agif/GazetaPress)<br>Alexandre Loureiro/AGIF

Veja recados a Zubeldía depois da eliminação

Como foi o jogo entre Fluminense x Vasco

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fluminense x Vasco foi um duelo recheado de ótimos ingredientes para um grande clássico decisivo. Arquibancada lotada, lindas festas das torcidas e muita disputa pela bola, principalmente na faixa central do gramado. Após a emoção do jogo de ida, decidido no fim com gol de Vegetti para dar vitória ao Vasco por 2 a 1, a volta seguiu o mesmo roteiro.

O Tricolor abriu o placar aos 35 minutos da primeira etapa em Fluminense x Vasco. Canobbio recebeu pela direita, cruzou por baixo e Everaldo desviou para carimbar a trave de Léo Jardim. Na sobra do lance, Paulo Henrique, lateral-direito do Cruz-Maltino, tentou afastar, mas chutou contra o próprio gol para balançar a rede e marcar contra.

continua após a publicidade

As mudanças de ambos os lados não surtiram efeito. Ganso e John Kennedy não conseguiram mudar o panorama do Flu, enquanto nomes como Vegetti e Hugo Moura pouco participaram em Fluminense x Vasco. Entre trocas de ataques e muita tensão, a decisão foi para os pênaltis. E melhor para o Gigante da Colina, que foi frio mais uma vez na marca da cal na Copa do Brasil de 2025.