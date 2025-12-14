Léo Jardim, do Vasco, comemora a classificação para a final da Copa do Brasil 2025. Foto: Alexandre Loureiro/AGIF<br>

O Vasco está classificado para a final da Copa do Brasil e agora enfrenta o Corinthians na grande decisão. Depois de vencer a partida de ida da semifinal por 2 a 1, no jogo da volta, neste domingo (14), no Maracanã, o time de Diniz perdeu por 1 a 0 no tempo normal - gol de Paulo Henrique, contra. A vaga para a final, então, foi decidida nos pênaltis. O goleiro Léo Jardim brilhou, defendendo duas penalidades, e viu o seu time vencer por 4 a 3. Com o passaporte já carimbado para a final, o Vasco também garantiu mais R$ 9.922.500 milhões de premiação com a classificação.

continua após a publicidade

Na final, o Cruz-Maltino já tem garantido mais R$ 33,075 milhões caso seja vice-campeão. Ficando em segundo, o valor acumulado em premiações durante toda a competição será de R$ 51,376 milhões. Se vencer o título da Copa do Brasil, o Vasco garante mais R$ 77,175 milhões, totalizando R$ 91,801 milhões.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como funciona a premiação do Vasco na Copa do Brasil?

Premiações da Copa do Brasil 2025 a cada fase

1ª fase: R$ 1.543.500

2ª fase: R$ 1.874.250

3ª fase: R$ 2.315.250

Oitavas de final: R$ 3.638.250

Quartas de final: R$ 4.740.750

Semifinal: R$ 9.922.500

Final (vice-campeão): R$ 33.075.000

Final (campeão): R$ 77.175.000

É preciso levar em consideração que o Vasco entrou na competição já na 3ª fase.