Vasco usa Rayan em provocação ao Fluminense após classificação; veja

O Vasco passou pelo Fluminense, neste domingo (14), e está classificado para a grande final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Depois do apito final, o Cruz-Maltino usou sua grande revelação, Rayan, para provocar o Tricolor das Laranjeiras. Veja abaixo:

O jovem de 19 anos do Vasco se notabilizou por marcar gols contra o Fluminense e comemorar com o "C" nas mãos. A provocação faz referência ao Tricolor ter disputado a Série C do Campeonato Brasileiro, em 2000.

Como foi a classificação do Vasco em cima do Fluminense

Fluminense x Vasco foi um duelo recheado de ótimos ingredientes para um grande clássico decisivo. Arquibancada lotada, lindas festas das torcidas e muita disputa pela bola, principalmente na faixa central do gramado. Após a emoção do jogo de ida, decidido no fim com gol de Vegetti para dar vitória ao Vasco por 2 a 1, a volta seguiu o mesmo roteiro.

O Tricolor abriu o placar aos 35 minutos da primeira etapa em Fluminense x Vasco. Canobbio recebeu pela direita, cruzou por baixo e Everaldo desviou para carimbar a trave de Léo Jardim. Na sobra do lance, Paulo Henrique, lateral-direito do Cruz-Maltino, tentou afastar, mas chutou contra o próprio gol para balançar a rede e marcar contra.

As mudanças de ambos os lados não surtiram efeito. Ganso e John Kennedy não conseguiram mudar o panorama do Flu, enquanto nomes como Vegetti e Hugo Moura pouco participaram em Fluminense x Vasco. Entre trocas de ataques e muita tensão, a decisão foi para os pênaltis. E melhor para o Gigante da Colina, que foi frio mais uma vez na marca da cal na Copa do Brasil de 2025.

Na decisão por penalidades, dois grandes goleiros se enfrentaram. Léo Jardim, do Vasco, levou a melhor sobre Fábio, do Fluminense. O arqueiro do Cruz-Maltino pegou as penalidades de Jhon Kennedy e Cannobio para classificar o Vasco contra o Fluminense.