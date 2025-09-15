Vojvoda analisa jogo do Santos contra o Atlético-MG e opina sobre Neymar: ‘Um dos grandes’

O técnico Juan Pablo Vojvoda ainda busca a primeira vitória no comando do Santos. Até aqui, soma um empate sem gols diante do Fluminense e uma derrota para o Atlético-MG.

continua após a publicidade

No último domingo (14), o Peixe encarou o Galo e arrancou um empate heroico por 1 a 1, na Arena MRV. O Alvinegro Praiano jogou com um a menos após a expulsão de Zé Ivaldo e precisou substituir Gabriel Brazão, que sofreu um forte choque na cabeça.

O reserva Diógenes, de 24 anos, teve uma boa atuação na reta final da partida. Revelado pelo Santos, ele tem apenas três partidas pelo elenco profissional. Sua estreia ocorreu em 2024, mas o goleiro já havia sido titular no vice-campeonato da Copinha, em 2022.

continua após a publicidade

Anunciado no dia 22 de agosto e com contrato até o fim de 2026, Vojvoda já conseguiu modificar o padrão de jogo da equipe. O argentino tem organizado melhor o sistema defensivo e promovido testes nos treinos de acordo com o perfil dos adversários.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Vojvoda fez a estreia no comando do Santos no duelo contra o Fluminense, na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Neymar:

Após a partida, o camisa 10 do Santos criticou duramente o gramado sintético da Arena MRV. Neymar torceu o tornozelo logo aos 40 segundos de jogo e precisou de atendimento médico.

continua após a publicidade

O técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a atuação do atacante e projetou uma evolução nas próximas partidas.

— Quanto ao Neymar, ele teve chances no primeiro tempo, isso é importante. Vamos ter ainda um Neymar melhor, quero um Neymar melhor porque gosto de trabalhar com grandes jogadores. Ele é um dos grandes, e eu gosto disso. É humilde e precisamos dele. Em todo momento vimos sua qualidade — afirmou o argentino.

Vojvoda também comentou sobre o piso sintético do estádio em Belo Horizonte.

— O gramado eu não posso controlar. A bola roda bem, é diferente, é uma verdade. Eu coloquei o foco no comportamento no jogo, na estratégia, nos comportamentos. Não posso trocar o gramado — finalizou.

Estreias dos reforços:

O técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu a estreia de dois reforços no time titular: o atacante Lautaro Díaz e o meia Victor Hugo. Já no segundo tempo, colocou Adonis Frías na zaga. Após a partida, o treinador comentou sobre a atuação dos atletas.

— Gostei das estreias. Foram jogadores com muito compromisso, tanto no aspecto tático quanto na atitude e na parte física. Victor Hugo e Lautaro eu já conhecia, e são atletas que precisávamos. Perdemos Zé Ivaldo para o próximo jogo, mas temos outros para substituir — afirmou o argentino.

Enquanto isso, o Santos ainda não regularizou no BID da CBF a situação do zagueiro paraguaio Alexis Duarte, que também será apresentado oficialmente nos próximos dias.