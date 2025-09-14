Emerson Royal celebra primeiro gol pelo Flamengo: ‘Vinha sonhando’

Emerson Royal fez o primeiro gol com a camisa do Flamengo neste domingo (14), na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, pela 23ª rodada do Brasileirão. Em entrevista após a partida no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), o lateral-direto explicou que a jogada vem sendo treinada.

— Eu vinha sonhando esse gol, vim trabalhando muito durante a semana essa jogada. Falo pro Lino colocar essa bola no segundo pau e hoje, graças a Deus, pude ser feliz com o gol — disse o jogador ao "Amazon PrimeVideo".

Royal também elogiou Arrascaeta, autor do gol que abriu o placar para o Rubro-Negro em Caxias do Sul. Segundo o defensor, jogar4 com "craques" como o uruguaio é "mais fácil".

— É um jogador que despesa comentários, a gente sabe da qualidade do Arrasca, qualquer jogada ele pode fazer a diferença pra gente. Então, ter um jogador com a qualidade dele para gente é um privilégio. E como eu falo, jogar com os craques é um pouco mais fácil. É um jogador ajuda muito a equipe, muito feliz de trabalhar com o jogador como o Arrascaeta — afirmou.

Com o resultado, o Juventude segue com 21 pontos e ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, por sua vez, chega aos 50 pontos lidera a competição.

Emerson Royal comemora gol pelo Flamengo contra o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

