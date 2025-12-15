Era de se esperar que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, aparecesse nas redes sociais após a classificação do Vasco à final da Copa do Brasil. Mais do que se pronunciar sobre o título, o vascaíno celebrou com um vídeo indo ao delírio e brincou com as chances do Rio receber um dia de ponto facultativo, caso o Vasco venha a conquistar o título nacional diante do Corinthians.

continua após a publicidade

Em outra publicação, Eduardo Paes provocou um internauta tricolor. Veja;

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na final da Copa Brasil, nos dias 17 (quarta-feira) e 21 (domingo), o Vasco irá enfrentar o Corinthians, que eliminou o Cruzeiro também nos pênaltis. A primeira partida será em São Paulo e a segunda no Rio de Janeiro.

Léo Jardim celebra classificação do Vasco

O Vasco está na final da Copa do Brasil 2025, e isso passa muito pelo desempenho de Léo Jardim. O goleiro do Cruz-Maltino defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis neste domingo (14), na semifinal contra o Fluminense, e foi o herói da classificação.

continua após a publicidade

Nome grande da história recente do clube, o arqueiro celebrou o feito e falou sobre os momentos de pressão na reta final do ano.

— A cobrança do torcedor a gente sabe que é normal. Precisamos corresponder dentro de campo e acabamos oscilando muito em alguns momentos da temporada, então é totalmente compreensível a cobrança da torcida. Mas acho que o mais importante é a torcida não deixar de apoiar e estar sempre lutando no estádio, independente da situação. A gente fica muito feliz de poder proporcionar um momento como esse, e esse título a gente vai buscar para dar de presente para a torcida — disse Léo Jardim, ao "sportv", após o jogo.