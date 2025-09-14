menu hamburguer
Decisão de Filipe Luís revolta torcedores do Flamengo: ‘Nada que explique’

Treinador mexeu na equipe no decorrer da segunda etapa

imagem cameraFilipe Luís durante a partida entre Juventude e Flamengo (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
17:55
  • Matéria
  Matéria

O Flamengo vai confirmando o favoritismo e vai batendo o Juventude, com gols de Arrascaesta e Emerson Royal, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, as substituições do técnico Filipe Luís, no decorrer da partida, não agradaram ao torcedor rubro-negro, neste domingo (14).

A entrada de Gonzalo Plata na vaga do atacante Pedro, foi o motivo da revolta dos torcedores. Para os rubro-negros, Filipe Luís deveria ter optado pela saída de Luiz Araújo, que pouco contribuiu ofensivamente para a equipe. Logo após a substituição, os internautas se manifestaram nas redes sociais.

Para um dos torcedores do Flamengo, o principal erro do treinador no comando rubro-negro, é justamente a demora para fazer alterações. Confira abaixo.

Com a vitória parcial, os comandados de Filipe Luís vão se isolando ainda mais na liderança do Brasileiro, com 50 pontos somados. Já o Juventude estacionou na 18ª posição e segue na briga contra o rebaixamento.

Filipe Luís na beira do campo contra o Juventude, pela 23ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

