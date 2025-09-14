Decisão de Filipe Luís revolta torcedores do Flamengo: ‘Nada que explique’

O Flamengo vai confirmando o favoritismo e vai batendo o Juventude, com gols de Arrascaesta e Emerson Royal, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, as substituições do técnico Filipe Luís, no decorrer da partida, não agradaram ao torcedor rubro-negro, neste domingo (14).

A entrada de Gonzalo Plata na vaga do atacante Pedro, foi o motivo da revolta dos torcedores. Para os rubro-negros, Filipe Luís deveria ter optado pela saída de Luiz Araújo, que pouco contribuiu ofensivamente para a equipe. Logo após a substituição, os internautas se manifestaram nas redes sociais.

Para um dos torcedores do Flamengo, o principal erro do treinador no comando rubro-negro, é justamente a demora para fazer alterações. Confira abaixo.

Com a vitória parcial, os comandados de Filipe Luís vão se isolando ainda mais na liderança do Brasileiro, com 50 pontos somados. Já o Juventude estacionou na 18ª posição e segue na briga contra o rebaixamento.