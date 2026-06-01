Especialista dá veredito sobre polêmicas de arbitragem em Palmeiras x Chapecoense

Palmeiras e Chapecoense se enfrentaram no último domingo (31) em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo com muitas intervenções da arbitragem. O jogo, que terminou em vitória da equipe mandante, foi marcado por polêmicas que agitaram torcedores e internautas. A especialista Renata Ruel analisou os principais momentos de discussão do duelo.

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O primeiro momento que repercutiu foi a expulsão de Allan, do Palmeiras, que pisou no pé de Giovanni Augusto aos 42 minutos da primeira etapa. De acordo com Renata, não há absurdo algum na decisão do árbitro Felipe Fernandes de Lima de dar o cartão vermelho ao camisa 40.

— Normalmente, pé com pé fica no cartão amarelo, mas também se analisa a força, que foi de média para alta. Como tem um pequeno entorse no pé do adversário, ele chega com o pé por cima; o vermelho não é um absurdo, pois dá para caracterizar como jogo brusco grave pela força excessiva. É um lance no limite, que o VAR tem que manter a decisão de campo — disse a especialista.

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O segundo lance foi o gol anulado da Chapecoense, já nos acréscimos da partida, por conta de uma falta. O tento, que inicialmente foi validado, foi analisado pelo VAR e o árbitro voltou atrás. Para Renata, não houve falta e a decisão de campo deveria ser mantida.

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— Eu não vejo falta. Você tem ali um atacante que já se posicionou, o defensor está buscando espaço e vai ao contato desse atacante. É normal o atacante ter um braço de referência, mas eu não vejo um empurrão. O árbitro pode, sim, pedir para revisar um lance em que ele entende que pode não ter percebido algo, mas eu não vejo falta e o gol da Chapecoense deveria ter sido mantido — afirmou.

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O terceiro momento foi o pênalti marcado a favor da equipe visitante no último lance do jogo. De acordo com Renata Ruel, houve a falta, e a dúvida é apenas se foi dentro ou fora da área.

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— Eu não vejo falta. Você tem ali um atacante que já se posicionou, o defensor está buscando espaço e vai ao contato desse atacante. É normal o atacante ter um braço de referência, mas eu não vejo um empurrão. O árbitro pode, sim, pedir para revisar um lance em que ele entende que pode não ter percebido algo, mas eu não vejo falta e o gol da Chapecoense deveria ter sido mantido — analisou.

Paulinho foi o autor do gol do Palmeiras sobre a Chapecoense no Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Como foi a partida entre Palmeiras e Chapecoense?

Mesmo com uma escalação alternativa devido aos desfalques por convocações e suspensões, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo e acumulou boas oportunidades para abrir o placar ainda nos minutos iniciais. Com o passar do tempo, o time da casa perdeu ímpeto e viu a Chapecoense equilibrar as ações. Nos minutos finais da etapa inicial, Allan foi expulso após uma forte entrada em Giovanni Augusto. Cria da Academia, o atacante era a principal válvula de escape do time alviverde e vinha sendo um dos destaques em campo até o cartão vermelho.

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Paulinho saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Palmeiras, mesmo com nove jogadores de linha durante os 45 minutos finais. Em vantagem, Abel Ferreira optou por fechar o time e passou a atuar com três zagueiros após a entrada de Benedetti.

Os minutos finais foram marcados por revisões do VAR, pela anulação de um pênalti a favor da Chapecoense e pela marcação de outro para os visitantes. No fim, Bolasie acertou o travessão, e o placar permaneceu inalterado.

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