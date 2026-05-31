Abel vê erros e acertos da arbitragem em vitória do Palmeiras e comemora condição de Paulinho

Abel Ferreira utilizou a entrevista coletiva para comentar algumas das decisões da arbitragem na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Com os três pontos, o Alviverde voltou a abrir sete pontos de vantagem sobre o Flamengo antes da pausa para a Copa do Mundo.

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+ Palmeiras supera polêmicas de arbitragem e vence a Chapecoense com gol de Paulinho; dê suas notas

Entre os acertos vistos pelo técnico do Palmeiras, o pênalti marcado para o adversário no fim do duelo, além da expulsão de Allan, que ele avaliou como justos tanto o cartão amarelo quanto o vermelho, decisão escolhida.

— O cartão vermelho do Allan. Vocês viram o vermelho para o Pedro Rocha? Ontem, o Pedro Rocha, ele acerta na canela e está correto, é um vermelho. Hoje, qualquer que fosse amarelo ou vermelho, eu ia aceitar. Se vocês viram o árbitro, vinha a correr para dar amarelo. E tenho a certeza de que alguém apitou aqui no ouvido: 'É vermelho, é vermelho, é vermelho, é vermelho'. Certo, sabia que seguramente eram dos nossos primeiros jogadores de futebol — afirmou Abel Ferreira.

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— Agora, o pênalti no final… É preciso ter coragem para marcar esse pênalti, é verdade. E ele marcou. Foi o que ele viu. O VAR também viu, chamou-o, e ele confirmou o pênalti para o nosso adversário — completou.

O principal equívoco avaliado, por sua vez, foram os seis minutos de acréscimos, considerados excessivos por Abel Ferreira.

— Seis minutos de compensação. Mas não foi no jogo contra o Boca Juniors. Lembram-se do jogo contra o Boca Juniors aqui em casa? Lembram-se, como eu me lembro? Sabem quanto tempo de desconto foi dado naquela pouca vergonha que foi a segunda parte toda? Sabem quantos minutos deram? Cinco — questionou.

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Abel Ferreira durante coletiva do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Autor do gol da vitória do Palmeiras, Paulinho permaneceu em campo por mais de 30 minutos, seu recorde desde que retornou de uma nova cirurgia na perna. A condição física do camisa 10 foi comemorada por Abel Ferreira, que voltou a exaltar as qualidades do atacante.

— Essa parada no meio ano é nova para mim. Vamos fazer uma nova pré-temporada até voltar a competir. Temos uma boa parte para recuperar energias. Só vamos ter a equipe toda junta por 15 dias antes da volta. Mas teremos todo esse período para recuperar o Paulinho — comentou.

O elenco do Palmeiras foi liberado para o período de férias e retorna às atividades no dia 21 de junho. Vitor Roque, ainda em processo de recuperação, seguirá um cronograma presencial na Academia de Futebol para estar à disposição no segundo semestre.

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