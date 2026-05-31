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Allan é expulso após pisão e desfalca Palmeiras no retorno após Copa

Cria recebeu cartão vermelho após pisão em Giovanni Augusto, já nos minutos finais da primeira etapa

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 31/05/2026
17:15
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Allan, do Palmeiras, foi expulso durante partida do Brasileirão
imagem cameraAllan foi expulso ainda na primeira etapa da partida entre Palmeiras e Chapecoense (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).
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Allan recebeu cartão vermelho ainda no primeiro tempo da partida entre Palmeiras e Chapecoense, neste domingo, no Allianz Parque. Com isso, o meia-atacante será desfalque no próximo compromisso da equipe pelo Brasileirão, após a pausa para a Copa do Mundo.

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+ Palmeiras tem mudanças em todos os setores e joia no banco para jogo contra a Chapecoense; veja escalação

Aos 42 minutos, Allan acertou um pisão em Giovanni Augusto, da Chapecoense, que caiu com dores no gramado. O árbitro Felipe Fernandes de Lima aplicou cartão vermelho direto. A decisão foi mantida pela equipe do VAR, que não recomendou a revisão do lance.

A decisão causa grande revolta na torcida presente na Arena, que vaiou a equipe de arbitragem até a pausa para o intervalo.

Dessa forma, o Palmeiras disputará todo o segundo tempo com um jogador a menos na despedida do Allianz Parque. O estádio passará a se chamar Nubank Arena após a mudança dos direitos de naming rights.

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O Palmeiras soma atualmente 38 pontos e lidera o Campeonato Brasileiro. O Flamengo aparece na segunda colocação. Independentemente do resultado desta tarde, a equipe comandada por Abel Ferreira permanecerá na ponta da tabela.

Allan foi expulso em Palmeiras x Chapecoense (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
Allan foi expulso entre Palmeiras e Chapecoense, pelo Brasileirão (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Escalações de Palmeiras e Chapecoense

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Marcelo Lomba; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs e Arthur; Luis Pacheco, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Allan e Luighi.

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CHAPECOENSE (Técnico: Celso Rodrigues)
Anderson; Everton, Bruno Leonardo, João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Bolasie, Enio e Marcinho.

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