João Pedro é comparado a Ibrahimovic por seu ex-treinador de Watford

Grande destaque do Chelsea na temporada, João Pedro segue recebendo elogios no futebol europeu. Às vésperas da decisão da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, neste sábado (16), o atacante foi comparado a Zlatan Ibrahimovic pelo técnico Slaven Bilić, que trabalhou com o jogador brasileiro durante sua passagem pelo Watford.

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Em entrevista ao jornal inglês The Athletic, o treinador croata afirmou que João Pedro sempre demonstrou personalidade forte e confiança desde os primeiros passos no futebol inglês.

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— Ele não falava muito, mas sempre teve muita personalidade. Para quem não o conhecia bem, às vezes podia até parecer arrogante. Isso me lembrava um pouco o Ibrahimovic pela postura, pela confiança e pela maneira como se comporta em campo — afirmou Bilić.

O ex-comandante do brasileiro destacou a evolução do atacante nas últimas temporadas e elogiou a capacidade do jogador de se tornar mais decisivo sem perder qualidade técnica.

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— No início, ele parecia gostar mais de criar jogadas do que finalizar. Hoje continua participando muito do jogo, mas se transformou em um atacante muito mais agressivo perto do gol — analisou.

Bilić também chamou atenção para a intensidade competitiva de João Pedro e afirmou que o brasileiro não se intimida diante dos adversários.

— Existem jogadores habilidosos que evitam o contato físico, mas ele não. João gosta das divididas, compete o tempo todo e isso incomoda os adversários durante o jogo. Ele tem uma agressividade positiva muito parecida com a do Ibrahimovic — completou.

O treinador ainda relembrou uma conversa com o atacante durante a Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, após o golaço de bicicleta de Richarlison contra a Sérvia, Bilić comentou que João Pedro tinha nível para defender a Seleção Brasileira em breve.

— Eu disse que ele tinha qualidade para jogar pelo Brasil. Achei que ele responderia com humildade, mas ele olhou para mim e disse: "Sim, esse é meu objetivo". Aquilo me marcou pela confiança e pela mentalidade dele — contou.

Vivendo a melhor fase da carreira, João Pedro soma 23 gols e nove assistências pelo Chelsea na temporada e aparece como um dos nomes cotados para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

João Pedro em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Rich Storry Getty Image/ via AFP)

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