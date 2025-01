Dudu brinca com Cássio e relembra rivalidade entre Palmeiras e Corinthians

Adversários nas últimas décadas, Dudu e Cássio vão atuar juntos em 2025 pelo Cruzeiro. Nas redes sociais, atacante publicou uma foto com o goleiro e brincou ao relembrar a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians. A imagem dos dois repercutiu entre internautas na última terça-feira (7).

continua após a publicidade

"Tamo junto, gigante. Agora não faço mais gol de cabeça em você", escreveu Dudu, com emojis de risada. A publicação veio logo após Cássio deixar uma mensagem de aniversário para o atacante.

Dudu marcou um gol de cabeça em Cássio no Campeonato Paulista de 2016 e comemorou com um boné, em alusão ao chapéu dado pelo Palmeiras no Corinthians pela contratação do atacante. Na época, o jogador também era pretendido pelo São Paulo e havia se destacado pelo Grêmio na temporada anterior.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tanto Cássio como Dudu marcaram época nos clubes paulistas e se tornaram ídolos. Pelo Corinthians, o goleiro conquistou dois Brasileiros, Libertadores, Mundial de Clubes e quatro estaduais. Já Dudu somou quatro Brasileiros, duas Libertadores, Copa do Brasil e três Paulistas pelo Palmeiras.

Declaração de Dudu na chegada ao Cruzeiro

"Eu cheguei aqui com 12 anos. Tinha um sonho de ter uma história bonita no Cruzeiro. Estou tendo essa oportunidade de novo, de construir uma história bonita no Cruzeiro, como construí em outro clube. O Cruzeiro tem um projeto grande, está trazendo grandes jogadores, já tem grandes jogadores aqui. A gente respeita os jogadores que estão no clube. Estamos chegando para ajudar, somar e fazer um Cruzeiro mais forte. Antes do Dudu, antes do Gabriel, antes do Cássio, antes do Matheus, a camisa do Cruzeiro é maior que todos estes jogadores. A gente tem que sempre pensar nisso e respeitar isso. Vamos procurar fazer um Cruzeiro forte e respeitado em 2025 para brigarmos por títulos. Vamos fazer de tudo para ser um ano feliz para o torcedor cruzeirense"

continua após a publicidade