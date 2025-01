O Cruzeiro chegou nessa segunda-feira (6) a Tampa, nos Estados Unidos, onde o time fará sua pré-temporada e disputará o FC Series. Mas a equipe mineira, que está fazendo a janela de transferências mais badalada deste início de ano, chegou à cidade com elenco incompleto.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: Acompanhe o vai e vem entre os clubes do futebol brasileiro em 2025

A delegação embarcou em Belo Horizonte ainda na noite de domingo (5), mas alguns jogadores combinaram com a diretoria do Cruzeiro que se apresentariam diretamente nos Estados Unidos ao longo da semana. Entre os casos há recém-contratados.

Último reforço anunciado até essa segunda-feira, o lateral-direito Fagner é um que vai se juntar ao grupo ao longo da semana. O meia Matheus Pereira, destaque do time em 2024, e o atacante Bolasie, contratado no mês passado, também se apresentam nos próximos dias. Os dois estavam de férias na Europa.

continua após a publicidade

Além dos jogadores que ainda não se apresentaram, existe a expectativa pelo desfecho envolvendo o zagueiro Fabrício Bruno. O Cruzeiro negocia a aquisição do defensor junto ao Flamengo.

Em compensação, os reforços para o ataque Gabigol e Dudu já estão à disposição do técnico Fernando Diniz. O treinador, aliás, também se juntou ao grupo já nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Programação do Cruzeiro nos Estados Unidos

Durante a pré-temporada, o Cruzeiro ficará concentrado na Flórida. O elenco ficará em Tampa até o dia 14; por lá, a comissão técnica irá privilegiar primeiro o trabalho físico, tanto na academia quanto no campo, e depois começarão os treinos com bola.

No dia 14, o grupo viajará para Orlando, onde no dia seguinte fará o primeiro amistoso da temporada, diante do São Paulo. Três dias mais tarde, o duelo será o clássico mineiro com o Atlético-MG.

Os dois primeiros jogos do Cruzeiro no ano serão disputados no Inter&Co Stadium, estádio que pertence ao Orlando City