Saiba qual a ligação histórica de Pedrinho, dono da SAF, com o Cruzeiro

Durante a apresentação de Gabigol e Dudu, o tratamento da torcida com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, chamou a atenção. Pedrinho, como é conhecido, foi ovacionado pela torcida e até teve seu rosto estampado em uma das bandeiras agitadas pela torcida organizada Máfia Azul.

O protagonismo da Raposa na janela de transferências deste início de ano ajuda essa relação, mas a ligação de Pedrinho com o clube é antiga. O Lance! Biz te explica.

Quem é Pedro Lourenço?

Pedrinho é um empresário mineiro dono da rede de supermercados BH, que possui mais de 300 unidades abertas em 95 cidades de Minas Gerais e Espírito Santo. Apesar da infância simples, ele começou a trabalhar em um supermercado aos 18 anos e, aos poucos, foi crescendo dentro da empresa até que, em 1996, juntou suas economias e abriu seu próprio supermercado.

Atualmente, sua rede fatura, segundo a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), R$ 17 bilhões por ano, sendo a quinta maior rede de supermercados do Brasil.

Executivo foi figura importante nos últimos anos do Cruzeiro - (Foto: Staff Images/Cruzeiro)

Sua relação com o Cruzeiro

Pedrinho é torcedor fanático da Raposa desde pequeno. Ele passou a fazer parte da vida política e financeira do clube durante as presidências dos irmãos Alvimar e Zezé Perrella. O empresário se tornou conselheiro do Cruzeiro e figura importante, quase fundamental, na história recente da Raposa.

Pedro Lourenço já deu suporte financeiro ao clube em diversos momentos. Ele ajudou a montar o elenco que foi campeão do Brasileirão em 2013 e 2014. Também emprestou mais de R$ 5 milhões para que o clube comprasse o meia uruguaio Arrascaeta.

Em 2019, ele ajudou o clube a pagar dois meses de salários atrasados em troca de assumir o patrocínio máster do time. Ele também foi fundamental quando o time foi rebaixado, assumindo o comando do futebol e voltando a bancar despesas do clube e até a compra do lateral Orejuela. Sua presença no cargo, no entanto, não durou muito tempo. Ele renunciou no início de 2020.

Pedrinho voltou a se aproximar do clube com a chegada de Ronaldo Fenômeno ao comando da SAF do Cruzeiro em 2021. Ele manteve seu patrocínio e voltou a ajudar a Raposa com investimentos. Ele inclusive ajudou a custear as obras na Toca da Raposa e na Toquinha.

Em 2023, o empresário fez um aporte de cerca de R$ 100 milhões em debêntures conversíveis.

Novo dono da SAF do Cruzeiro

Em abril de 2024, Ronaldo vendeu suas ações da SAF do clube a Pedrinho. O acordo ocorreu entre a Tara Sports, de Fenômeno, e a BPW Sports, que tem conexão com o empresário.

Pedrinho na apresentação de jogadores no Mineirão (Fotos: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Com as compra dos 90% de Ronaldo, Pedro Lourenço assumiu a responsabilidade dos repasses acordados pelo ex-jogador em 2021. Na época em que se tornou acionista majoritário, o Fenômeno fez um aporte de R$ 50 milhões e determinou que outros R$ 350 milhões seriam colocados no clube por investimento direto ou por incremento de receitas com base na média do resultado da associação entre 2017 e 2021.

Pedrinho também assumiu a responsabilidade de fazer os pagamentos aos credores estipulados na recuperação judicial, o pagamento da dívida tributária (em troca do controle da Toca da Raposa e da Toquinha), que foi parcelada por meios de programadas do Governo Federal, e o pagamento das dívidas esportivas (FIFA e CNRD). Curiosamente, o empresário é um dos credores da associação, com cerca de R$ 28 milhões a receber no acordo de recuperação judicial.

Sob seu comando, a Raposa chegou à final da Copa Sul-Americana e agora atua agressivamente no mercado para construir um elenco que lute pelos principais títulos de 2025.