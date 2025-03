Dublador revela desentendimento de Abel Ferreira com Raphael Claus

O Palmeiras perdeu para o Corinthians no primeiro jogo da final do Paulistão. O dublador especialista em leitura labial, Gustavo Machado, flagrou alguns momentos chave da partida, como o desentendimento de Abel Ferreira com Raphael Claus e o diálogo de Vitor Roque com Yuri Alberto. Assista;

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Especialista em arbitragem cobra expulsão em Palmeiras x Corinthians

Palmeiras repete padrão e precisara de virada contra Corinthians

O Palmeiras parece estar em um cenário bastante conhecido quando se trata de decisões de Campeonatos Paulistas. Isso porque o time comandado por Abel Ferreira, apesar de ter vencido as três últimas edições do torneio, também perdeu os jogos de ida em todos eles.

Diante do Corinthians, na noite deste domingo (16), não foi diferente. O Verdão acabou derrotado por 1 a 0 e agora precisa reverter o placar negativo no dia 27, em Itaquera.

continua após a publicidade

📆Jogo de volta da final

Corinthians e Palmeiras agora têm um tempo para descansar na Data Fifa e só voltam a se enfrentar no próximo dia 27, quinta-feira, às 21h35 (de Brasília) pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

Matheus Delgado Candançan será o árbitro do jogo de volta da final do Paulistão entre Corinthians x Palmeiras (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas