Memphis Depay foi um dos destaques da vitória do Corinthians sob o Palmeiras, por 1 a 0, no último domingo (16), no Allianz Parque, pela final do Campeonato Paulista. Em campo, o holandês foi o responsável por dar a assistência para o gol de Yuri Alberto. Contudo, o feito levantou questionamentos sobre o contrato do camisa 10 com o Timão.

O ex-jogador Vampeta se manifestou publicamente sobre os valores que envolvem a presença de Depay no clube paulista. Com o a assistência no último domingo (16), o jogador ganhou mais R$ 1,5 milhão, quantia prevista no contrato. Durante o programa "Canelada", da "Rádio Jovem Pan", o ídolo do Corinthians ironizou o contrato do holandês com o clube.

- Cada jogador tem o seu staff, que cuida da sua carreira. Não só o Depay, mas todos os outros atletas do Corinthians. O que muito me admira é a instituição, e quem está no poder neste momento, aceitar (o contrato) - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Quando se contrata um jogador, é para ele jogar e conquistar títulos. Agora, se paga para o Memphis, sei lá, R$ 3 milhões só para ele treinar. Se ele der um passe, é mais R$ 1 milhão, se fizer um gol ganha mais, se não fizer uma falta, ganha mais, se ganhar título... Isso é loucura. É por isso que estamos vendo aí vários clubes quebrados. O contrato caro serve para que então? - ironizou.

Valores do contrato de Depay com o Corinthians

A presença do astro holandês no Timão é baseada em altas cifras. Mensalmente, ele recebe R$ 3 milhões. Contudo, os valores contratuais crescem mediante a metas que podem a ser batidas pelo jogador ao longo da passagem pelo clube.

Na vitória sobre o Palmeiras, no último domingo (16), o camisa 10 alcançou a marca de 20 participações em gols, e por isso, faturou mais R$ 1.575.201. O mesmo cenário aconteceu quando ele bateu 15 participações e se repetirá ao alcançar a marca de 25 e 30.

Memphis ainda possui outros bônus previstos em seu contrato. Se for relacionado para 70% dos jogos entre setembro de 2024 e julho de 2025, seja como titular ou no banco de reservas, ele garantirá um bônus de R$ 6,3 milhões. Caso seja relacionado em 50% das partidas, o valor será de R$ 3.150.402. Se alcançar 60% de presença, ele receberá R$ 1.575.201 adicionais, e a mesma quantia será acrescido caso atinja os 70% de participação, somando o total previsto para este período.