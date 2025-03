Mãe de suposta filha de Neymar se pronuncia sobre ‘festa’: ‘R$ 20 mil’

Gabriella Gaspar, mulher que alega ter uma filha, Jazmin Zoe, de 10 anos, com o Neymar, se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o camisa 10 e uma festa em um sítio em São Paulo. Não há confirmação de que Neymar esteve no evento. Através de um post nas redes sociais, a modelo húngara voltou pedir que o jogador faça o teste de DNA da criança. Veja;

Mãe de suposta filha de Neymar se pronuncia

- Espero que as pessoas acreditem em mim agora. É triste a pessoa gastar 20 mil reais com "essas garotas" e não pagar a passagem para a filha ir ao Brasil realizar o exame de DNA. O triste é que não obtemos resposta. Estamos realmente ansiosos por isso - começou.

- Para quem fala que eu não aceitei fazer o exame, isso é mentira! Estou até agora aguardando ser chamada para levar minha filha. Aí aparece outra mulher grávida dele e somos taxadas de golpistas, interesseiras e as crianças sofrem ataques virtuais que não merecem - desabafou.

- Já escrevi diversas vezes e escrevi agora que nunca menti e nunca mentirei. Especialmente sobre algo tão importante como quem é o pai da minha filha. Ainda recebo muitas mensagens ofensivas, embora não tenha magoado ninguém - concluiu.

O que é a polêmica da festa envolvendo Neymar?

De acordo com o Portal LeoDias, Neymar foi visto com várias mulheres em uma festa que acontecia em uma chácara na cidade de Araçoiaba, interior de São Paulo, na última segunda-feira (10).

Filhos de Neymar

Neymar Jr. já é pai de quatro filhos assumidos com três mulheres distintas. Com Carolina Dantas, o jogador teve seu primeiro filho, Davi Lucca de 12 anos. Mavie é a filha "do meio", a pequena tem somente 1 ano é fruto do relacionamento atual de Neymar com Bruna Biancardi. A mais nova, Helena, tem somente três meses e é filha de Amanda Kimberly, ex-affair de Neymar no período em que Bruna estava grávida de Mavie. A caminho está a nova filha de Neymar, Mel. A pequena ainda está na gestação de Bruna Biancardi.