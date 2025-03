Flaesposas divertem torcedores com postagem em título do Flamengo; veja

As influenciadoras Karoline Lima e Maitê Losardo, mulheres de Léo Pereira e Léo Ortiz, divertiram os torcedores do Flamengo com uma postagem sobre os jogadores. As duas brincaram com a relação de amizade entre os dois, que se evidenciou durante a comemoração do título do Campeonato Carioca, no último domingo (17), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a festa dos atletas do Flamengo em campo, as influenciadoras registraram os dois atletas juntos comemorando a conquista. Nas imagens, Léo Pereira aparece nas costas de Léo Ortiz para vibrar com o colega de time o novo título.

A situação gerou um vídeo, que entreteu parte da torcida do Flamengo, publicado por Karoline Lima e Maitê Losardo. Na aba de comentários da publicação, diversos torcedores do clube brincaram com a situação e insinuaram que as companheiras estariam "atrapalhando" a relação dos zagueiros.

continua após a publicidade

Comentários na publicação de Karoline Lima e Maitê Losardo, respectivamente mulheres de Léo Pereira e Léo Ortiz, do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

Flamengo campeão do Campeonato Carioca

Em campo, Léo Ortiz e Léo Pereira conquistaram mais uma taça no Flamengo. Desta vez, o triunfo veio em cima do rival Fluminense, pela final do Campeonato Carioca de 2025. Na decisão, o Rubro-Negro ficou com o título após vencer a primeira partida da decisão por 2 a 1, na última quarta-feira (12). No confronto decisivo, as duas equipes protagonizaram um empate sem gols, no último domingo (16), no Maracanã.