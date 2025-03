Dorival Jr tropeça após coletiva da Seleção, e cena viraliza; veja

Dorival Jr tropeçou após conceder coletiva de imprensa pela Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (24). O treinador estava se retirando da sala onde onde falava com os jornalistas, quando tropeçou e quase caiu no chão enquanto descia do palco. A cena viralizou na web, confira:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dorival confirma Seleção com Wesley e Matheus Cunha contra a Argentina

Dorival Júnior confirmou que fará seis mudanças na Seleção que irá enfrentar a Argentina. Além das alterações obrigatórias no gol, na zaga e no meio-campo, o treinador mudará a lateral-direita e o ataque. Wesley e Matheus Cunha serão titulares.

➡️Seleção vai à Argentina mais leve do que quando chegou a Brasília

As mudanças foram confirmadas pelo próprio treinador. Ele optou por Wesley na lateral-direita, na vaga de Vanderson, e por Matheus Cunha no ataque, no lugar de João Pedro. Além de João Pedro, Cunha ganhou a concorrência também de Savinho, que chegou a ser testado entre os titulares no treino de domingo.

continua após a publicidade

- O Matheus tem liberdade de movimentação, juntamente com o Vini Jr, ora como atacante, ora como meia-atacante. Vai depender muito de como a Argentina vai se movimentar em campo - explicou Dorival, sobre a escolha do atacante para iniciar pela Seleção diante da Argentina.

- Wesley vem num processo de evolução. Vanderson fez uma boa partida (contra a Colômbia), marcou um dos jogadores mais perigosos do futebol mundial neste momento, fez uma partida importante. Quando o Wesley entrou nós ganhamos um pouco mais, até porque o Vanderson esgotou um pouco também. Espero que o Wesley consiga manter o mesmo nível que vem mostrando no Flamengo - analisou o técnico da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Assim, a escalação do Brasil que encara a Argentina terá Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Rodrygo; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

Onde assistir Brasil x Argentina

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25) pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG), e terá transmissão da Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Sportv

➡️ Argentina x Brasil: qual elenco vale mais? Compare os valores

No histórico do confronto entre Argentina e Brasil são 109 partidas disputadas: 40 vitórias albicelestes, 26 empates e 43 triunfos canarinhos. Na tabela do torneio classificatório, o time de Lionel Scaloni lidera a ponta com 28 pontos, enquanto os treinados por Dorival Júnior alcançaram os 21 na última rodada, assumindo a terceira posição.

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Brasil

14ª rodada — Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada);

🟨 Arbitragem: Andre Rojas (árbitro), Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL) assistentes;

🖥️ VAR: John Perdomo