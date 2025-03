CBF reelege Ednaldo Rodrigues em votação com chapa única

Candidato único a presidente na eleição da CBF, Ednaldo Rodrigues foi reeleito na tarde desta segunda-feira (24), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Com a chapa "Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza", ele recebeu 100% dos votos do colegiado e contou com o apoio das 27 federações estaduais (além de 26 clubes das Séries A e B), o que não aconteceu com o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, que não se candidatou por conta da ausência de aceitação.

Além de Ednaldo Rodrigues, foram escolhidos oito vice-presidentes, três membros efetivos e mais três suplentes do Conselho Fiscal para o mandato de quatro anos (2026 a 2030). O mandato começa em março de 2026.

História de Ednaldo Rodrigues na CBF

Ednaldo, ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, ocupa o cargo na CBF desde 2021, quando Rogério Cabloco, que estava na cadeira na época, foi afastado. Posteriormente, em 2022, foi eleito efetivamente.

Durante esse período na posição máxima do futebol nacional, Ednaldo Rodrigues passou por um cenário conturbado em dezembro de 2023. Afinal, foi deposto por suspeita de irregularidades na eleição. Entretanto, no início do ano seguinte, voltou ao cargo após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF (Foto: Divulgação/CBF)

Como funcionou a eleição

A eleição a presidente da CBF funcionou em três etapas. Inicialmente, os presidentes das 27 federações votaram em uma urna. Posteriormente, participaram os 20 presidentes de clubes da Série A. Por fim, os 20 mandatários da Série B votaram. Importante destacar que os votos dos presidentes das federações têm peso maior em relação aos dos clubes.

Vice-presidentes eleitos

Ricardo Nonato Macedo de Lima

Reinaldo Rocha Carneiro Bastos

Gustavo Oliveira Vieira

Gustavo Dias Henrique

Ednailson Leite Rozenha

Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva

Leomar de Melo Quintanilha

Rubens Renato Angelotti

Contagem de votos para eleição do presidente da CBF (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Não candidatura de Ronaldo Fenômeno

As semanas que antecederam a eleição na CBF contaram com bastidores quentes. Ronaldo Fenômeno, grande nome da Seleção Brasileira, tentou a candidatura, mas não conseguiu. O ex-jogador desistiu do pleito após alegar falta de apoio das federações estaduais.

- Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião - escreveu Ronaldo.

Para concorrer, Ronaldo precisava do apoio de pelo menos quatro das 27 federações, e de quatro clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.