Brasil e Argentina fazem um clássico, nesta terça-feira (25), válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, e o atacante Raphinha disse em entrevista à "Romário TV" que vai "dar porrada" no duelo com os rivais continentais. A forte declaração do jogador foi fortemente criticada pela dupla de comentaristas da Globo, André Rizek e Ana Thaís Matos.

- É muita falta de inteligência e noção falar um negócio desses antes de jogar com os caras LÁ - indagou André Rizek.

- Com esse meio campo mole do Brasil, chamar a Argentina pra porrada em Buenos Aires me parece “bastante inteligente” Joelinton (que tomou uma jangada do Arias no gol da Colômbia) coça a cabeça nesse momento e pensa “é vou ter que encarnar o Felipe Melo” - disse Ana Thaís.

Raphinha deu declaração polêmica que irritou jornalistas em entrevista à Romário TV (Foto: Reprodução)

Qual foi a fala polêmica de Raphinha?

Tudo começou quando, durante a entrevista, Romário questionou Raphinha se “daria porrada” no maior rival. Ao final do programa, os dois ainda tiveram um novo diálogo em que o Baixinho pergunta se o camisa 11 faria gol no duelo, e o craque do Barcelona respondeu sem hesitar.

- Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles, dentro e fora do campo se tiver que ser. Vou fazer o gol, vou com tudo. Que se f**** eles - afirmou Raphinha.

