Jornalistas criticam titular do Real Madrid contra PSG: ‘Parada bisonha’

O Real Madrid foi dominado pelo PSG, nesta quarta-feira (9), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, durante o primeiro tempo da semifinal do Mundial de Clubes. Os primeiros 45 minutos do confronto foram marcados por erros da linha defensiva da equipe espanhola, que originaram três gols da equipe francesa.

Dentro de um desempenho negativo da equipe de Xabi Alonso, jornalistas criticaram a atuação do zagueiro Asencio. O jovem espanhol foi o destaque negativo do time merengue na primeira etapa. Ele foi o responsável por uma falha no primeiro gol do PSG.

Aos cinco minutos da primeira etapa, o defensor do Real Madrid tentou dominar uma bola na área para sair jogando, mas em um erro técnico acabou entregando a bola para Dembelé. O francês apenas tocou para Fabian Ruiz, na saída de Courtois, que finalizou livre para marcar. Veja a repercussão do lance abaixo:

Domínio do PSG

O erro de Asencio foi apenas o ponta pé do domínio francês no confronto. Posteriormente a falha de Asencio, foi a fez de Rudiger protagonizar um erro. O companheiro de linha defensiva errou um passe ao sair jogando, que possibilitou Dembelé arrancar livre em direção ao gol de Courtois para marcar o segundo, aos 8 minutos.

O PSG voltou a marcar antes do fim do primeiro tempo. Desta vez, em uma jogada trabalhada, rápida e precisa Fabián Ruiz voltou a balançar as redes, aos 24 minutos. No lance, Hakimi tabelou com Dembelé, que avançou com liberdade pela ponta direita até acertar um cruzamento na medida para o espanhol marcar antes do intervalo.

