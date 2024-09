Vini Jr é cornetado por jornalistas por atuações na Seleção: ‘Vira jogador comum’

Vini Jr não vive boa fase com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo, o atacante Vini Jr fez outra partida ruim pela Seleção Brasileira, desta vez na derrota diante do Paraguai por 1 a 0, na última terça-feira (11). Nas redes sociais, jornalistas criticaram o desempenho do atacante do Real Madrid na equipe de Dorival Jr.

Desde o fim da Copa do Mundo de 2022, Vini Jr tem números modestos pela Seleção. Ao todo, são 15 partidas, com apenas três gols e três assistências. O atacante de 24 anos fez grande temporada pelo Real Madrid, mas não consegue repetir as atuações pelo time merengue com a Amarelinha.

