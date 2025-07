Web relembra atrito de Mbappé no PSG: ‘Tempo inocentou Luis Enrique’

O PSG goleou o Real Madrid por 4 a 0, nesta quarta-feira (9), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes. Após o resultado inesperado, alguns internautas reviveram um antigo atrito de Mbappé com o técnico Luis Enrique, quando ambos estavam no clube francês.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O caso aconteceu na temporada de 2023/24 do futebol europeu. Na ocasião, Mbappé era o astro do PSG, enquanto Luis Enrique, que havia recém-chegado no clube. Durante o período em que os dois trabalharam juntos, ambos colecionaram embates por conta de questões táticas.

Na época, um vídeo chegou a viralizar nas redes sociais, onde o técnico espanhol aparecia cobrando marcação do atacante. Com imagens dos bastidores na mídia e desgastes nítidos durante jogos na relação entre os dois, Mbappé saiu do clube parisiense e chegou ao Real Madrid em julho de 2024.

continua após a publicidade

Um ano depois, os dois se enfrentaram na semifinal do Mundial de Clubes. Para a surpresa de muitos, o PSG dominou todo o confronto contra a equipe espanhola e aplicou uma goleda. O cenário fez a relação entre Luis Enrique e Mbappé virar assunto nas redes sociais. Veja abaixo:

Goleada do PSG

A vitória do time francês sobre o Real Madrid começou a ser construída desde os primeiros minutos do confronto. Logo aos cinco minutos da partida, a equipe do técnico Luis Enrique abriu o placar. O tento aconteceu após uma falha do zagueiro Asencio, onde Fabián Ruiz aproveitou para balançar as redes.

continua após a publicidade

Posteriormente, em um novo erro, desta vez protagonizado por Rudiger, o PSG voltou a marcar com Dembelé. Antes do fim da primeira etapa, Fabián fez mais um gol e aumentou ainda mais a vantagem no placar antes do intervalo.

Na etapa complementar, o Real Madrid seguiu sendo dominado pelo adversário. Para finalizar a goleada, Gonçalo Ramos marcou o quarto gol do time francês aos 87 minutos. Com a vitória, o PSG avançou para a final do Mundial de clubes. O time irá enfrentar o Chelsea na decisão.

A finalíssima do novo torneio da Fifa está marcada para acontecer no domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.