O PSG goleou o Real Madrid por 4 a 0 e conquistou classificação à final do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (9), no MetLife Stadium. No início da partida, os franceses aproveitaram dois vacilos da defesa da equipe de Xabi Alonso. O Íbis, conhecido nas redes sociais folcloricamente como "pior time do mundo", aproveitou para tirar sarro da situação dos espanhóis. Veja a publicação abaixo:

Xabi Alonso reage durante dura derrota do Real Madrid para o PSG no Mundial de Clubes (Foto: Buda Mendes/AFP)

O que vem por aí para PSG e Real Madrid?

Com a vitória sobre o Real Madrid, o PSG encara o Chelsea na final do Mundial de Clubes, no domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Por outro lado, os espanhóis retornam dos Estados Unidos visando a estreia na La Liga diante do Osasuna, no dia 19 de agosto.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 4 x 0 Real Madrid - Mundial de Clubes

Semifinal

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 9 de julho de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

🥅 Gols: Fabian Ruiz, 6'/1ºT (1-0); Dembélé, 8'/1ºT (2-0); Fabian Ruiz, 23'/1ºT (3-0); Gonçal Ramos, 42'/2ºT (4-0)

🟨 Cartões amarelos: Tchouameni e Carvajal (RMA); João Neves (PSG)

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes (Lee Kang-in); João Neves, Fabian Ruiz (Zaire-Emery) e Vitinha; Doué (Mayulu), Dembélé (Gonçalo Ramos) e Kvaratschelia (Barcola).

REAL MADRID (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio (Militão) e Fran García; Tchouameni, Arda Güler (Lucas Vázquez) e Bellingham (Modric); Vini Jr (Brahim Díaz), Gonzalo García (Carvajal) e Mbappé.

