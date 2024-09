Vini Jr. manda recado à torcida brasileira após atuação contra o Paraguai: ‘Não é tão fácil’

Vini Jr. foi um dos nomes mais criticados após a derrota para o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa (Foto: Mauro Pimentel / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 08:57 • Redação do Lance!

Grande esperança ofensiva da Seleção Brasileira, Vini Jr. foi um dos principais nomes cobrados após o revés diante do Paraguai, por 1 a 0, na última terça (9). Após o jogo, o camisa 11 se retratou e mandou um recado aos torcedores. Ele reconheceu o baixo rendimento e pediu desculpas pelo momento com a Amarelinha.

-Sabemos da situação que estamos vivendo. Queremos tirar o Brasil a qualquer custo dessa situação, todo mundo vai voltar para casa e refletir sobre o que podemos fazer para voltar a jogar bem, ganhar os jogos com mais facilidade - afirmou o atacante.

Vini Jr. em ação contra o Paraguai (Foto: Daniel Duarte / AFP)

A principal crítica a Vini Jr. é o contraste entre as atuações por Real Madrid e Seleção Brasileira: pelo time nacional, o atacante tem mais dificuldade de assumir um papel de protagonismo comum no futebol espanhol. Sobre o assunto, o camisa sete se retratou e abordou as diferenças entre o futebol europeu e sul-americano. Ele ainda pediu perdão aos torcedores brasileiros.

-Sei do meu potencial, do que posso fazer pela Seleção. Claro que está sendo um processo muito complicado porque quando a confiança não vem, os gols não vêm. Acaba complicando mais, estou focado em fazer o melhor ao meu país, estou com a cabeça focada em ajudar. Nem sempre vou fazer os gols, não é tão fácil quanto parece.

-Os jogos na Europa são mais rápidos do que aqui. A bola chega mais rápido por conta do campo, temos que nos adaptar para jogarmos da melhor maneira para ganharmos os jogos. Ganhando, teremos mais tranquilidade para jogar diferente. É isso. Quero pedir perdão à torcida, sei que é um momento complicado, mas queremos apenas evoluir.

Para o atacante do Vini Jr, a postura da equipe Dorival Júnior foi inaceitável no Defensores del Chaco. Com a derrota, o Brasil estacionou com dez pontos, na quinta colocação das Eliminatórias da Copa do Mundo. Vini admitiu a necessidade de entender as críticas, mas ressaltou a necessidade de virar a chave do momento ruim

-Não podemos vir aqui (Assunção), perder esses pontos e jogar da maneira que jogamos. É um momento complicado, temos que assimilar as críticas a todos nós e voltar o mais rápido possível para colocar o Brasil no topo - finalizou Vini Jr.