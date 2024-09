Técnico da Seleção brasileira Dorival Júnior em Paraguai x Brasil (Foto: Daniel DUARTE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 11:19 • Rio de Janeiro

Após 16 anos de invencibilidade, o Brasil perdeu para o Paraguai por 1 a 0 no Estádio Defensores Del Chaco, com um golaço de Diego Goméz, ainda no primeiro tempo. Mais uma vez a Seleção Brasileira teve uma péssima atuação em campo e revoltou de vez o jornalista André Rizek que alegou 'não aguentar mais'.

O apresentador tem revelado sua preocupação com os rumos da Seleção, antes mesmo do início desta Data Fifa. A derrota contra o Paraguai na última terça-feira (10) exaltou ainda mais os ânimos de Rizek que rasgou o verbo ao criticar a Seleção de Dorival.

"Não aguento mais justificar o pior momento da história da Seleção com "perdemos tempo, planejamento foi ruim". Equador e Paraguai, nossos adversários, estrearam seus treinadores na rodada, que marca o décimo jogo da Era Dorival. Nossa desorganização não pode ser o único escudo para tamanha mediocridade. Mesmo com tanta bagunça - e a geração mais ou menos que temos no momento - tinha que jogar muito mais. " - Escreveu Rizek em suas redes sociais.

Antes do gol marcado na vitória contra a Seleção, o Paraguai tinha feito apenas um gol em oito jogos, era o pior ataque das Eliminatórias. Assim, após essa derrota, o Brasil encerra sua participação nessa Data Fifa em quinto lugar na classificação, com dez pontos em oito jogos.