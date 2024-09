Grande clube da Europa abre conversas para construir novo estádio

Stamford Bridge, casa do Chelsea há mais de 100 anos, visto de cima (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 10:20 • Rio de Janeiro

O Chelsea iniciou as conversas com a prefeitura de Londres a respeito de uma possível saída do Stamford Bridge. O clube pretende construir um novo estádio com maior capacidade em Earls Court, bairro que fica a 2km de distância do atual. A diretora da equipe inglesa e a Transport For London (TFL), órgão responsável pela gestão de serviços de transporte em toda a cidade, estão à procura de uma forma de possibilitar a nova arena.



De acordo com informações divulgas pelo site "The Guardian", o plano de ampliação da capacidade do Stamford Bridge, que atualmente comporta 42 mil espectadores, é uma grande prioridade para os donos do Chelsea. Contudo, as dificuldades para uma nova reforma do estádio, como por exemplo a proximidade com o metrô, levaram o clube a procurar um novo local no oeste de Londres.



Estádio de Stamford Bridge existe desde 1877 — Foto: Getty Images

O Comitê de Desenvolvimento de Earls Court (ECDC) pretende lançar um novo empreendimento de uso hibrido na região e, neste momento, nenhum estádio de futebol está incluso em seu plano. O comitê enxerga com bons olhos um possível investimento do Chelsea por lá.

Pessoas envolvidas no planejamento de Londres acreditam que o projeto do ECDC para a região pode ser caríssimo, o que facilitaria o caminho para o Chelsea. O clube teria capacidade de fazer um grande investimento no estádio de futebol multiuso, o que seria atraente para o bairro de Earls Court. Além disso, haveria a possibilidade de construir moradias populares no local caso o plano do Chelsea seja aprovado.

Jason Gannon, presidente-executivo do clube inglês, tem liderado as tratativas com o órgão responsável pela gestão de serviços de transporte de Londres. Porém o próprio Chelsea precisaria de um acordo a Chelsea Pitch Owners, que detém os direitos do estádio Stamford Bridge e poderia bloquear qualquer tentativa de mudança de estádio.