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Denílson dispara sobre Neymar e Thiago Mendes: 'Diz muito'

Santos está em 14° no Brasileirão, com 25 pontos

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
17/08/2026 09:58
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Primeiro episódio de desentendimento aconteceu há 6 anos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Primeiro episódio de desentendimento aconteceu há 6 anos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Mesmo com a vitória contundente do Santos contra o Vasco, em São Januário, o que chamou a atenção foi a cena entre Neymar e Thiago Mendes, antes mesmo da bola rolar. Utilizando as redes sociais, o ex-jogador Denílson reprovou a postura do volante vascaíno com o camisa 10 do Peixe.

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Denílson critica postura de Thiago Mendes com Neymar

O ex-jogador ironizou a situação e questionou como seria a repercussão do caso se o gesto partisse de Neymar, não de Thiago Mendes:

- Gesto do Thiago Mendes é um gesto que diz muito. Neymar levantou a mão para cumprimentar ele, e ele passou batido. Se é ao contrário, se é o Neymar que não levanta para cumprimentar, meu Deus do céu. Como estariam as redes sociais agora? Como estariam os programas? - disparou Denílson.

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Completando sua fala, o comentarista debochou sobre a postura de Thiago Mendes, e deixou claro que reprova a atitude negativa do volante do Vasco:

- Meu Deus, Thiago Mendes, se tivesse jogado uma Copa, aí você ficaria impossível. Perdeu a oportunidade. O que acontece no campo, fica no campo, não leva para o coração - concluiu o ex-atleta.

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Denílson reprova atitude de Thiago Mendes com Neymar (Foto: Reprodução)
Denílson reprova atitude de Thiago Mendes com Neymar (Foto: Reprodução)

Histórico de desentendimentos entre os jogadores

A situação aconteceu antes mesmo da bola rolar. O cumprimento não correspondido por Thiago Mendes ocorreu quando Neymar estendeu a mão ao volante durante o protocolo de pré-jogo.

O desentendimento entre os jogadores surgiu em 2020, quando os dois ainda disputavam o Campeonato Francês, Neymar pelo PSG e Thiago Mendes pelo Lyon. Durante uma partida em que os dois se enfrentaram, o volante deu uma entrada forte no atacante, que se lesionou, e saiu de campo chorando. Inicialmente, Thiago recebeu apenas o cartão amarelo, mas foi advertido com cartão vermelho posteriormente, após revisão do VAR.

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O episódio mais recente aconteceu em fevereiro de 2026, em um confronto válido pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. A situação teve início após Neymar balançar as redes contra a equipe carioca e pedir silêncio à sua torcida presente no jogo. Os atletas trocaram ofensas e chegaram a se encarar, no entanto, o árbitro do jogo os advertiu. Na entrevista durante o intervalo, o camisa 10 do Peixão chamou Thiago Mendes de "babaca" e relembrou o primeiro encontro entre eles. O volante declarou ter sido desrespeitado após o encerramento desta partida.

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