Roger Machado tem estruturado um planejamento para integrar de forma mais consistente os jogadores revelados na base do São Paulo que já treinam com o elenco principal no SuperCT. Entre as crias de Cotia, alguns nomes estão no radar do treinador e vêm chamando atenção no dia a dia.

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Pensando inclusive em suprir carências do elenco, como no setor defensivo, Hugo e Osório aparecem como opções observadas de perto. A dupla pode ganhar espaço diante da lacuna deixada por Arboleda, que está no Equador e deve rescindir contrato com o clube em breve.

Hugo está na mira de Roger Machado (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

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Outro nome que agrada à comissão técnica é Tetê. O jogador já vem recebendo minutos em campo e a tendência é de maior aproveitamento ao longo da temporada. Com características de velocidade, força nos duelos individuais e boa capacidade de cruzamento, o atleta tem contrato até 2029. A intensidade na pressão sobre os adversários também chamou a atenção de Roger, que tem passado orientações específicas ao jovem, incluindo ajustes pontuais até em detalhes como o tamanho da chuteira.

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Ryan Francisco e Paulinho também devem entrar nesse processo em breve. Ryan, que passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior no ano passado, vem sendo relacionado para partidas do Sub-20 e segue em evolução física até estar plenamente apto para o profissional. Já Paulinho, que lesionou o joelho na final da Copinha, em janeiro, voltou a treinar normalmente com o elenco principal na Barra Funda.

Entenda em quais jogos as Crias da base serão testadas

O São Paulo terá uma sequência exigente nas próximas semanas, com compromissos simultâneos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A tendência é que o técnico Roger Machado não estabeleça prioridades entre as competições. Prova disso foi a última partida da Sul-Americana, quando a equipe foi a campo com força máxima.

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Com o Tricolor em situação mais confortável no torneio continental, a base pode ganhar mais espaço. A ideia é manter esse caminho, sobretudo para os jogadores que estão iniciando no profissional. Ao mesmo tempo, Roger pretende mesclar esses jovens com atletas mais experientes, buscando dar suporte dentro de campo e acelerar o processo de adaptação.