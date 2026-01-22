Declaração de Diniz vira assunto entre jornalistas após Flamengo x Vasco: 'Delírio'

O Flamengo segue sem perder para o Vasco há quase três anos e manteve a sequência positiva com uma vitória no clássico da 3ª rodada do Campeonato Carioca, graças a um bonito gol de Carrascal. Apesar do desempenho ruim da equipe cruz-maltina, o técnico Fernando Diniz declarou que enxergou momentos de equilíbrio na partida, em especial no início da segunda etapa. A atitude, no entanto, não caiu bem entre alguns jornalistas.

Durante a entrevista coletiva, o comandante vascaíno admitiu que o rival foi superior durante o primeiro tempo, mas destacou que a equipe conseguiu equilibrar as ações até o momento da expulsão do volante Barros, aos cinco minutos da etapa final.

— Acho que o Flamengo jogou melhor que a gente no primeiro tempo. A gente não ficou à vontade para fazer o jogo que precisava. No segundo tempo, com um jogador a menos, a gente podia ter mais coragem para fazer o jogo que era necessário. A gente voltou para o segundo tempo com uma postura diferente, com correções, embora tenha sido só cinco minutos - disse Diniz.

A declaração não foi bem vista por alguns jornalistas, que se manifestaram nas redes sociais. Para Wallace Neguere, o resultado do clássico não deve ser justificado pela expulsão do jovem volante. Segundo ele, mesmo com 11 em campo, o Vasco estava apenas contando com a sorte e se tornou uma presa com apenas dez jogadores.

Na visão de Fernando Campos, a declaração de Diniz deve ser considerada um verdadeiro delírio por parte do treinador. Para o jornalista, o Vasco foi atropelado pelo Flamengo, mesmo com 11 jogadores em campo. Sobre a expulsão do Barros, ele reforçou que achou justa.

Durante o programa "SBT Sports Rio", Venê Casagrande também discorda do discurso adotado pelo treinador vascaíno e reforçou que o Flamengo foi muito superior no clássico. Na visão do comentarista, a equipe rubro-negra poderia ter vencido por goleada. Confira abaixo.

O placar no Clássico dos Milhões não refletiu a grande atuação do time de Filipe Luís, que poderia ter deixado o Maracanã com uma goleada diante do rival. O Flamengo foi superior em campo durante toda a partida, antes mesmo do cartão vermelho para Cauã Barros, jovem volante do Vasco.

Diniz detona arbitragem de Flamengo x Vasco

Texto por: Maurício Luz e Pedro Cobalea

Fernando Diniz criticou a expulsão de Cauan Barros e apontou que o cartão vermelho condicionou o clássico entre Vasco e Flamengo, vencido pelo rubro-negro por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Para o treinador, o lance foi determinante para o andamento do segundo tempo, período em que o Vasco atuou com um jogador a menos desde o início.

Na entrevista após a partida, Diniz afirmou não compreender o critério adotado pela arbitragem no lance que resultou na expulsão e comparou a jogada com outros episódios do próprio jogo. Segundo ele, a decisão mudou o cenário da partida, que vinha equilibrada na volta do intervalo.

— É uma expulsão, para mim, ridícula, um negócio sem sentido. Eu sinceramente ainda não consegui entender. Teve um lance um pouco antes no primeiro tempo, com o Andrés Gómez, que o cara chuta no alto, pega no pé dele… eu nem acho esse lance para expulsão, mas esse (do Barros) foi muito menos. O cara está passando, não sei se o Barros tentou dar um "totó" no cara. Não tem nada, não tem força excessiva, risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam, que para, com a perna da chuteira do Barros perto da panturrilha… Não tem força nenhuma ali, zero. É uma expulsão que condiciona muito o que poderia ser o segundo tempo. No primeiro tempo o Flamengo jogou melhor e, quando voltou o segundo tempo, a impressão é de que o jogo ia ser outro. Você vai ver que o campeonato vai acontecer, Carioca e Brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer a expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer.

Diniz durante o clássico entre Flamengo x Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

