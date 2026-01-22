Vasco venceu apenas três do últimos 15 jogos disputados

A derrota para o Flamengo no Clássico dos Milhões, disputado na última quarta-feira (21), evidenciou ainda mais a irregularidade da equipe do Vasco no últimos jogos. Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruzmaltino venceu apenas três dos últimos 15 jogos, acumulando dez derrotas e dois empates, o que representa um aproveitamento de apenas 24,4% no período.

Vitórias do Vasco nos último cinco jogos

Vasco 5 x 1 Internacional – Brasileirão – 28/11/2025

Vasco 2 x 1 Fluminense – Copa do Brasil – 11/12/2025

Vasco 2 x 1 Maricá – Campeonato Carioca – 15/01/2026

Apesar da sequência negativa, a diretoria vascaína mantém confiança no trabalho do treinador e segue apostando em um projeto de longo prazo, entendendo que a sequência do trabalho vai fazer a equipe colher os frutos no futuro.

Diniz reconhece falhas após derrota no clássico

Após o revés diante do Rubro-Negro, Fernando Diniz foi direto ao analisar o desempenho do time, sobretudo no primeiro tempo da partida. Em coletiva, o treinador reconheceu que a equipe deixou muito a desejar.

- Hoje faltou bastante coisa. A gente fez um primeiro tempo muito ruim. Pressionou mal, não marcou bem em linha média-baixa e teve um jogo em alguns momentos muito lento, com pouca imposição ofensiva.

Fernando Diniz durante entrevista coletiva Vasco após derrota para o Flamengo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Diniz também destacou que as correções feitas no intervalo surtiram efeito momentâneo, mas que a expulsão acabou condicionando o restante do confronto.

- Nos cinco minutos iniciais do segundo tempo, a partida se mostrava bem diferente. A gente conseguiu ter mais posse, ser mais vertical, com mais aceleração. Mas depois da expulsão o jogo ficou condicionado de outra maneira - completou.

Próximo desafio

O Vasco volta a campo já neste domingo (25), quando enfrenta o Boavista, buscando uma reação imediata e os três pontos para aliviar a pressão e tentar iniciar uma recuperação na temporada.

Jogadores do Vasco antes de enfrentar o Flamengo (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.