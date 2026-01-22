Ex-Vasco pode ser novo reforço do Chelsea para o restante da temporada

O Chelsea estuda a contratação de Douglas Luiz por empréstimo até o fim da temporada. O meio-campista brasileiro, revelado pelo Vasco, pertence à Juventus e está cedido ao Nottingham Forest, onde perdeu espaço nos últimos meses. A diretoria londrina avalia o nome do jogador como alternativa para reforçar o meio-campo na reta decisiva do calendário.

A avaliação interna do Chelsea considera o perfil do jogador adequado às necessidades imediatas do elenco, sobretudo diante do calendário apertado que envolve Premier League, Champions League, Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra. A diretoria acompanha a situação contratual do brasileiro e entende que o empréstimo pode ser viabilizado sem comprometer o planejamento financeiro do clube para a próxima janela.

Douglas Luiz sem espaço no Nottingham Forest

No Nottingham Forest, Douglas Luiz soma 13 partidas desde a chegada, com apenas duas como titular na Premier League após a mudança no comando técnico em outubro. O brasileiro também lidou com um problema muscular no início da temporada, fator que limitou sua sequência e impactou a minutagem no elenco.

O acordo de empréstimo firmado entre Forest e Juventus prevê uma obrigação de compra condicionada ao número de aparições do atleta. Caso essa meta não seja atingida, o clube inglês ainda detém uma opção de compra avaliada em 30 milhões de euros. A combinação de poucos jogos e cláusulas flexíveis abriu espaço para que outras equipes monitorem a situação, entre elas o Chelsea.

Douglas Luiz em ação pela Juventus (Foto: Reprodução / Instagram Douglas Luiz)

Douglas Luiz foi contratado pela Juventus no verão europeu de 2024 por 50 milhões de euros, além de bônus previstos em contrato. Em Turim, porém, o brasileiro encontrou dificuldades para se firmar, em meio à concorrência no meio-campo e a um contexto de adaptação ao futebol italiano. A saída por empréstimo surgiu como alternativa para retomar ritmo e protagonismo, algo que não se consolidou plenamente no Forest.

Antes da experiência na Itália, o meio-campista viveu bom momento no futebol inglês, com atuações regulares e impacto técnico, o que reforça a leitura do Chelsea de que o jogador pode responder rapidamente em um ambiente já conhecido.

Cenário no meio-campo do Chelsea

O Chelsea conta atualmente com opções como Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Andrey Santos, Dário Essugo e Romeo Lavia. No entanto, Essugo ainda não estreou na temporada por questões físicas, enquanto Lavia atuou apenas sete vezes, também impactado por lesões. O cenário elevou a necessidade de reforços para a rotação do setor.

Caso o empréstimo seja concretizado, Douglas Luiz não poderá atuar na última rodada da fase de liga da Champions League, contra o Napoli, já que a janela de inscrições da Uefa só reabre a partir do mata-mata. Na Premier League, porém, a liberação permitiria uso imediato, a depender dos trâmites finais da negociação.

