Ex-Flamengo comenta sobre saída de Rayan para o Bournemouth: 'Clube maior'
Atacante acertou sua transferência para o futebol inglês
O Vasco está prestes a fechar a venda do jovem Rayan ao Bournemouth, da Inglaterra, por 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). O acordo, que está sendo finalizado, transforma o atacante de 19 anos na maior venda da história do Cruz-Maltino. Durante o programa "F Show", transmitido pela ESPN, o ex-zagueiro do Flamengo, Fábio Luciano, analisou a transferência da promessa vascaína e destacou a importância desse negócio para o clube.
Se confirmada a transferência, Rayan se tornará a nona maior venda do futebol brasileiro e irá superar nomes como Luiz Henrique ao Zenit, e Arthur Melo e Vitor Roque, ambos ao Barcelona. Para a Premier League, o atacante será a terceira maior, atrás apenas de dois jogadores revelados pelo Palmeiras, Estêvão e Vitor Reis.
Na visão de Fábio Luciano, o que pesou para a saída imediata de Rayan foi a oportunidade oferecida pelo Bournemouth. Segundo o ex-zagueiro do Flamengo, o jovem atacante tem potencial de sobra para se projetar na Premier League e quem sabe, vestir a camisa de um clube maior no futuro.
- Eu acho que essa questão financeira para o jogador é quase um caminho certo. Ele está indo para um time na Europa onde tem possibilidade de ir para um clube maior. Porque se for pensar só na grana, poderia aparecer um time da Arábia Saudita da China, mas essa colocação não cabe para o Rayan. Ele tem um projeto de carreira, o dinheiro vai vir naturalmente porque ele é bom jogador, ele trabalha e tem potencial para conseguir isso. O que eu imagino que tenha sido colocado para ele foi encarar essa proposta para se preparar ainda mais e ir para um clube maior. Então, já não é só pela questão financeira, ele é muito novo, tem muita capacidade e está em fase de desenvolvimento, mas tem condição de ser convocado para a Seleção Brasileira, jogar num grande clube da Europa e disputar uma Copa do Mundo, esse é o cenário. Para o Vasco é importante o dinheiro? Sim. Para o Rayan é importante? Sim, mas esportivamente. Ele vai para um clube da Premier League com projeção de vestir uma camisa maior. Aí dá para entender o movimento dos empresários dele e tudo o que foi colocado para o jogador nessa situação - comentou Fábio Luciano.
Rayan chegará ao Bournemouth sendo a segunda contratação mais cara da história do clube, empatado com o zagueiro Bafodé Diakité, que veio do Lille, em agosto do ano passado, e atrás do atacante Evanilson, comprado junto ao Porto, por 37 milhões de euros, em 2024. Outra contratação dos Cherries nesta janela foi o meia, de 20 anos, Alex Tóth, do Ferencváros, da Hungria, por 12 milhões de euros.
➡️Mauro Cezar manda recado ao Vasco após nova derrota para o Flamengo
Quanto pode custar Rayan aos cofres no Bournemouth no futuro?
Texto por: João Pedro Rodrigues
Caso Rayan se destaque no Bournemouth, o clube será uma vitrine para grandes clubes da Premier League e outros da Europa. Nas últimas duas temporadas, os Cherries venderam cinco jogadores para clubes como Manchester City, Tottenham, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Liverpool. A mais cara foi de Antoine Semenyo, neste mês de janeiro, por 72 milhões de euros, ao time de Pep Guardiola.
Em uma estimativa, em caso de sucesso na Premier League, o Bournemouth pode faturar entre 60-70 milhões de euros. O Vasco receberia 15% da transferência, sendo 5% como clube formador e 10% por cláusulas de transferências.
