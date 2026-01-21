Flamengo vence o Vasco e respira no Campeonato Carioca
Rubro-Negro superou o Gigante da Colina pelo placar de 1 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, e conquistou um resultado importante para se manter vivo na competição. O gol da vitória rubro-negra foi marcado por Carrascal, após o Vasco ficar com um jogador a menos ainda no começo do segundo tempo, com a expulsão do volante Cauan Barros. Com a superioridade númerica, equipe comandada por Filipe Luís teve amplo domínio da partida e só não construiu um placar mais elástico graças à grande atuação do goleiro Léo Jardim.
Relacionadas
- Vasco
Diniz define substituto de Rayan para enfrentar o Flamengo; veja a escalação do Vasco
Vasco21/01/2026
- Futebol Nacional
Flamengo x Vasco: acompanhe ao vivo o clássico pelo Carioca
Futebol Nacional21/01/2026
- Fora de Campo
Torcedores do Vasco provocam decisão do Flamengo antes do clássico: ‘Medo’
Fora de Campo21/01/2026
Como foi o jogo entre Flamengo e Vasco?
O clássico começou em ritmo intenso. Logo aos três minutos, o Vasco assustou: Piton lançou Andrés Gómez pela esquerda, o colombiano ganhou em velocidade e finalizou na trave. Na sequência do lance, o assistente marcou impedimento. A resposta do Flamengo veio rapidamente. Após cobrança de escanteio, a bola desviou em Léo Pereira e obrigou Léo Jardim a fazer uma grande defesa no canto esquerdo.
Com mais posse de bola, o Flamengo passou a pressionar e criar as melhores oportunidades, mas pecava na finalização. Aos 14 minutos, Paulo Henrique errou um passe no ataque, o Rubro-Negro puxou contra-ataque rápido, Royal cruzou pela direita e Cebolinha cabeceou no canto, novamente parando em Léo Jardim, que vivia noite inspirada.
O Vasco também voltou a levar perigo. Andrés Gómez encontrou Paulo Henrique em profundidade, GB apareceu nas costas da zaga e ficou cara a cara com Rossi, mas finalizou para fora. Pouco depois, o Flamengo respondeu mais uma vez: Royal cruzou, Bruno Henrique cabeceou com quique no chão e Léo Jardim operou outro verdadeiro milagre.
Após a parada técnica, o ritmo da partida caiu, e o primeiro tempo terminou com equilíbrio no placar, apesar da superioridade rubro-negra.
Na volta do intervalo, o jogo seguiu mais cadenciado, com o Flamengo controlando a posse. Aos sete minutos, o lance que mudou a partida: Cauan Barros acertou uma solada na panturrilha de Carrascal durante uma arrancada do meia rubro-negro. O árbitro Bruno Arleu de Araújo interpretou o lance como agressão e expulsou o volante vascaíno, decisão muito contestada pelos jogadores do Vasco.
➡️ Decisão da arbitragem em Flamengo x Vasco divide opiniões: 'Claramente'
Com um homem a mais, o Flamengo passou a dominar completamente a partida. Para recompor o meio-campo, Fernando Diniz sacou GB e colocou Hugo Moura, fazendo o Vasco baixar suas linhas e se defender de forma mais compacta. Ainda assim, as chances seguiram surgindo. Aos 11 minutos, Cebolinha deixou Hugo Moura e Thiago Mendes para trás e finalizou pela rede do lado de fora.
A pressão rubro-negra finalmente surtiu efeito aos 23 minutos, quando Carrascal aproveitou o espaço e marcou o gol da vitória. O Vasco sentiu o impacto e passou a sofrer ainda mais. Na sequência, Samuel Lino girou sobre a marcação, invadiu a área e parou em mais uma grande defesa de Léo Jardim.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O goleiro vascaíno seguiu sendo o principal destaque da equipe. Aos 33 minutos, Pedro brigou contra três defensores, ganhou a disputa e rolou para Plata finalizar no cantinho, mas Léo Jardim apareceu novamente para evitar um placar mais amplo.
Sequência de Flamengo e Vasco
O Flamengo, que iniciou a rodada na última colocação do Grupo B do Campeonato Carioca, saltou para a terceira posição antes do clássico. A equipe rubro-negra volta a campo no próximo domingo (25), quando disputa mais um clássico, desta vez contra o Fluminense. Já o Vasco, que integra o Grupo A, também ocupa a terceira colocação e retorna aos gramados no domingo para enfrentar o Boavista.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 3ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã (RJ)
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
⚽Gols: Carrascal (Flamengo)
🟨 Cartões amarelos: Emerson Royal (FLA), Pulgar (FLA)
🟥 Cartões vermelhos: Barros (VAS)
Escalação do Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales (Alex Sandro); Pulgar (Léo Ortiz), Evertton Araújo (Samuel Lino) e Carrascal (Luis Araújo); Cebolinha, Plata e Brunho Henrique (Pedro) (Técnico: Filipe Luís)
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (JP) e Coutinho (David); Nuno Moreira (Tchê Tchê), Andrés Gómez e GB (Hugo Moura) (Técnico: Fernando Diniz)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias