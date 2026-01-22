Mauro Cezar manda recado ao Vasco após nova derrota para o Flamengo

O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, na última quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Após uma nova derrota do Cruzmaltino no clássico, o jornalista Mauro Cezar Pereira mandou um recado para a diretoria do clube.

Durante o programa "Bate-Pronto", da Rádio Jovem Pan, desta quinta-feira (22), o comunicador criticou a postura do Vasco no mercado de transferência. Além disso, Mauro Cezar também chamou atenção para o domínio dentro de campo do Flamengo no clássico.

— Acho que o jogo diz muito sobre o Vasco. Sobre o Fernando Diniz também, que foi muito mal... Foi uma coisa muito avassaladora. O goleiro do Flamengo se quer fez uma defesa. O Léo Jardim teve um dia inspirado, caso contrário, teria sido três ou quatro a zero. Foram dez defesas, sendo cinco difíceis, calculo aqui — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Os últimos 35 jogos, o Flamengo venceu 20 e o Vasco dois, o resto foi tudo empate (13). Em março vai fazer três anos da última vitória do Cruzmaltino no clássico. É assustador. E isso começa fora de campo. Em 2013, quando o Flamengo arrecadava dinheiro pagada dívida para se reorganizar. O Vasco virou SAF. Aí vende o Rayan, ao invés de acertar as contas, contrata jogadores de milhões de euros. O clube está em recuperação judicial e não está fazendo nada para mudar isso. Desse jeito vai continuar longe — concluiu.

Vasco no mercado

Em busca de reforços para a temporada de 2026, a diretoria do Cruzmaltino busca oficializar as contratações dos atacantes Marino Hinestroza e Benner. A negociação com os possíveis reforços estão encaminhadas, ambos devem desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias.

De um lado, o colombiano pode chegar ao Vasco após uma passagem de destaque pelo Atlético Nacional. Na última libertadores, ele liderou a equipe até as oitavas de final, tendo caído para o São Paulo. Foram um gol e três assistências marcadas na principal competição sul-americana.

Já Brenner, pode retornar ao Brasil após um ano na MLS. Na última temporada, ele defendeu o Cincinnati, sendo destaque da equipe na liga dos Estados Unidos. Para ter os jogadores, o Vasco deve investir algo em torno de 50 milhões de reais. Valor inferior ao arrecadado pelo Cruzmaltino na venda de Rayan, cerca de R$ 155 milhões na cotação atual.

