Informações sobre ingressos para a partida entre Boavista x Vasco

O Vasco visita o Boavista neste domingo (25), às 20h30 (de Brasília), Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Jogando em casa, o Boavista espera contar com o apoio de seus torcedores, enquanto o Gigante da Colina busca se recuperar após perder o clássico para o Flamengo. A organização divulgou os detalhes sobre a venda de ingressos, com valores iguais para os dois lados do estádio. Os bilhetes estão disponíveis para compra online.

Plata e Gómez disputam a bola na partida entre Vasco e Flamengo (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

➡️ De cobranças no CT a xodó da torcida: relembre a trajetória de Rayan

Valores dos ingressos para Boavista x Vasco

Setor Arquibancada – Boavista

Inteira: R$ 80,00

Meia-entrada: R$ 40,00

➡️ Aposte na partida entre Vasco x Boavista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Setor Arquibancada – Vasco

Inteira: R$ 80,00

Meia-entrada: R$ 40,00

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Onde comprar?

Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pelo site www.inovatickets.com. As vendas online estarão disponíveis até às 18h do dia da partida.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.