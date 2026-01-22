Informações sobre ingressos para a partida entre Boavista x Vasco
Equipes se enfrentam neste domingo (25), às 20h30 (de Brasília), em Saquarema
O Vasco visita o Boavista neste domingo (25), às 20h30 (de Brasília), Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.
Jogando em casa, o Boavista espera contar com o apoio de seus torcedores, enquanto o Gigante da Colina busca se recuperar após perder o clássico para o Flamengo. A organização divulgou os detalhes sobre a venda de ingressos, com valores iguais para os dois lados do estádio. Os bilhetes estão disponíveis para compra online.
Valores dos ingressos para Boavista x Vasco
Setor Arquibancada – Boavista
- Inteira: R$ 80,00
- Meia-entrada: R$ 40,00
Setor Arquibancada – Vasco
- Inteira: R$ 80,00
- Meia-entrada: R$ 40,00
Onde comprar?
Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pelo site www.inovatickets.com. As vendas online estarão disponíveis até às 18h do dia da partida.
