Vasco

Informações sobre ingressos para a partida entre Boavista x Vasco

Equipes se enfrentam neste domingo (25), às 20h30 (de Brasília), em Saquarema

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/01/2026
14:08
Jogadores do Vasco antes de enfrentar o Flamengo (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)
imagem cameraJogadores do Vasco antes de enfrentar o Flamengo (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)
O Vasco visita o Boavista neste domingo (25), às 20h30 (de Brasília), Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Jogando em casa, o Boavista espera contar com o apoio de seus torcedores, enquanto o Gigante da Colina busca se recuperar após perder o clássico para o Flamengo. A organização divulgou os detalhes sobre a venda de ingressos, com valores iguais para os dois lados do estádio. Os bilhetes estão disponíveis para compra online.

Plata e Gómez disputam a bola na partida entre Vasco e Flamengo (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
➡️ De cobranças no CT a xodó da torcida: relembre a trajetória de Rayan

Valores dos ingressos para Boavista x Vasco

Setor Arquibancada – Boavista

  • Inteira: R$ 80,00
  • Meia-entrada: R$ 40,00

Setor Arquibancada – Vasco

  • Inteira: R$ 80,00
  • Meia-entrada: R$ 40,00

Onde comprar?

Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pelo site www.inovatickets.com. As vendas online estarão disponíveis até às 18h do dia da partida.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

