Léo Jardim analisa derrota do Vasco para o Flamengo 'Um alerta'

O goleiro Léo Jardim avaliou a derrota do Vasco por 1 a 0 para o Flamengo como um alerta para a sequência da temporada, afirmou que ainda é cedo para projeções mais amplas e destacou a necessidade de identificar pontos de melhora. A partida foi disputada nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

➡️ PC Oliveira bate o martelo sobre expulsão em Flamengo x Vasco

Na saída de campo, o camisa 1 apontou dificuldades no primeiro tempo, quando o Vasco não conseguiu encaixar o seu estilo de jogo, e afirmou que a equipe voltou melhor após o intervalo. Segundo Léo Jardim, o confronto ficou mais equilibrado no segundo tempo até a expulsão de um jogador vascaíno, que, de acordo com ele, alterou o cenário da partida e aumentou a pressão do adversário.

+ Aposte em partidas do Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

— Claro que não foi o jogo que a gente esperava fazer, mas eu ainda acho que é um pouco cedo para a gente definir o que vai ser a temporada. É o terceiro jogo, a gente tem muita coisa pela frente ainda. O jogo de hoje também é um alerta para o que precisa melhorar, para o que a gente precisa trabalhar. Não tem terra arrasada, é saber sofrer a derrota e ver o que a gente precisa melhorar — disse Léo Jardim à "TV Globo".

— No primeiro tempo, a gente realmente não conseguiu encaixar o nosso jogo, teve bastante dificuldade, mas eu acho que, até a expulsão no segundo tempo, a gente conseguiu voltar melhor, o jogo estava mais equilibrado. A expulsão acabou dificultando ainda mais a partida para a gente e virou um ataque contra a defesa — concluiu o goleiro.

continua após a publicidade

Apesar do resultado, Léo Jardim foi o principal destaque do Vasco no clássico. O goleiro realizou dez defesas ao longo da partida e evitou um placar mais elástico no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco