O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o O'Higgins nesta terça-feira, dia 14 de abril, em jogo que acontece pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam no Morumbis.

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Pressionado por resultados, Roger Machado vai a campo com força máxima. O Tricolor terá o retorno de peças importantes da equipe, como Luciano e Calleri.

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Titular absoluto da posição, Rafael estará no gol e completará a defesa com Lucas Ramon, Toloi e Alan Franco e Enzo. Marcos Antonio e Bobadilla são os nomes do meio de campo, enquanto Artur, Luccca e Luciano e Calleri fecham o ataque.

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Ferreirinha não foi relacionado, com desconforto. Lucca é a principal novidade no time.

Roger Machado vai a campo com força máxima (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress)

Veja a escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Toloi e Alan Franco e Enzo; Marcos e Bobadilla; Artur, Luccca e Luciano; Calleri.

Como chegam São Paulo e O'Higgins para o confronto?

São Paulo estreou na Sul-Americana contra o Boston River, com vitória por 1 a 0, com gol de Damián Bobadilla. Porém, na partida mais recente, pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0 - o que aumentou uma parte da pressão em cima da equipe.

Enquanto isso, o O'Higgins ocupa a oitava posição, a cinco pontos do líder. A equipe vem de uma derrota em casa por 2 a 0 para o Huachipato.

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✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x O'HIGGINS

COPA SUL-AMERICANA – 2ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Disney +

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Pablo Gonzalez (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)

🖥️ VAR: German Delfino (ARG)