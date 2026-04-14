Entenda por que Ferreirinha ficou fora da lista do São Paulo contra o O'Higgins

O São Paulo não terá a presença de Ferreirinha entre os relacionados para enfrentar o O'Higgins. O jogador foi cortado da lista após apresentar um desconforto após o retorno da equipe de Salvador, onde encarou o Vitória no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Após exames, foi constatado um edema na região posterior da coxa esquerda.

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Ferreirinha estava se destacando nos últimos jogos. Contra o Boston River, na estreia tricolor na Copa Sul-Americana, deu a assistência para o gol de Bobadilla. Contra o Cruzeiro, no penúltimo jogo disputado pelo São Paulo, marcou três gols.

Com isso, o jovem Lucca ganha espaço entre os titulares. O jogador, revelado em Cotia, não começava como titular desde janeiro. Com nove jogos na temporada, é a primeira vez que terá esta responsabilidade sob o comando de Roger Machado.

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Sabino (aprimora a forma física após sobrecarga na panturrilha direita), Pablo Maia (cirurgia para correção de fraturas no nariz e na face) e Lucas (fraturas em duas costelas) também desfalcam o time hoje. Bobadilla, Calleri e Luciano retornam.

Ferreirinha será desfalque em jogo pela Sul-Americana (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

Veja a escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Toloi e Alan Franco e Enzo; Marcos e Bobadilla; Artur, Luccca e Luciano; Calleri.

Como chegam São Paulo e O'Higgins para o confronto?

São Paulo estreou na Sul-Americana contra o Boston River, com vitória por 1 a 0, com gol de Damián Bobadilla. Porém, na partida mais recente, pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0 - o que aumentou uma parte da pressão em cima da equipe.

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Enquanto isso, o O'Higgins ocupa a oitava posição, a cinco pontos do líder. A equipe vem de uma derrota em casa por 2 a 0 para o Huachipato.

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✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x O'HIGGINS

COPA SUL-AMERICANA – 2ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Disney +

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Pablo Gonzalez (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)

🖥️ VAR: German Delfino (ARG)