Torcedores mandam recado para Neymar após nova lesão: 'Vexame'

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou na manhã desta quinta-feira (28) que a lesão da panturrilha de Neymar é de grau 2. Com isso, ele poderá ficar até três semanas fora dos gramados, o que ameaça a participação do jogador na Copa do Mundo. A divulgação causou grande repercussão nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mensagem para o atleta após divulgação da CBF

Anúncio da lesão de Neymar

Texto de Marcio Dolzan, Márcio Iannacca e Lucas Bayer

— Neymar se apresentou ontem (quarta). Fez os exames médicos complementares e terminamos com uma ressonância magnética, que confirmou lesão grau dois na panturrilha. Ele segue em tratamento, e em duas ou três semanas estará liberado. Vamos avaliar dia a dia. A expectativa é essa — declarou Lasmar, em pronunciamento na Granja Comary. O médico da Seleção saiu sem responder perguntas.

Na quarta-feira (27), membros da comissão técnica estiveram em uma clínica em Teresópolis por volta do meio-dia para organizar o primeiro exame do jogador pela Seleção. Neymar sentiu a lesão em 17 de maio, véspera da convocação, em jogo do Santos com o Coritiba, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Saída do Real Madrid e volta ao Flamengo? Vini Jr abre o jogo sobre futuro

O atleta chegou à clínica por volta das 17h, acompanhado do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar. O exame de imagem foi realizado, e o atacante deixou a clínica aproximadamente às 18h30.

A reportagem apurou que Neymar deixou o local cabisbaixo, em uma atitude que reforçou a preocupação em relação à gravidade do problema físico. Pessoas presentes no local perceberam o abatimento do jogador logo após a conversa com os médicos.

continua após a publicidade

⚽ Aposte nos próximos jogos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.