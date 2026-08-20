Decisão da arbitragem em Corinthians x Rosário Central divide opiniões
Duelo valeu vaga nas quartas de final da Libertadores
Corinthians e Rosário Central se enfrentaram, na noite desta quinta-feira (20), em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores. Com gol de Breno Bidon, o Timão venceu por 1 a 0, e uma decisão da arbitragem dividiu opiniões nas redes sociais.
No segundo tempo, Raniele deu uma entrada de sola e acabou expulso na partida entre Corinthians e Rosário Central na Neo Química Arena. O VAR não recomendou revisão e a partida seguiu, mas a decisão não foi unânime.
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Muitos torcedores do Timão apontaram que a arbitragem foi rigorosa ao expulsar o volante, mas teve quem concordasse com o juiz. Veja o lance e os comentários abaixo:
➡️Corinthians x Rosario Central: ex-árbitro analisa expulsão de Raniele
Veja os comentários sobre a jogada polêmica
Como foi o jogo do Corinthians
A primeira etapa das duas equipes foi de pouca qualidade técnica. Apesar do esforço de ambos os times, Corinthians e Rosario Central não conseguiram criar grandes chances ou oferecer perigo. Pelo lado do Timão, a principal oportunidade ocorreu aos 13 minutos, quando o atacante Kaio César mandou uma bomba, mas viu Ledesma se esticar para fazer a defesa. Já o time argentino tentou levar perigo em bolas paradas, mas sem grande efetividade.
Aos 12 minutos do segundo tempo, o Corinthians sofreu um duro golpe na partida. O volante Raniele foi expulso após recomendação do VAR por acertar a coxa do atacante Copetti com as travas da chuteira. Mesmo com a necessidade de priorizar a marcação, o Timão contou com o protagonismo de Memphis Depay. O atacante cobrou falta para a área, Breno Bidon desviou e marcou o gol que garantiu a classificação da equipe.
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Aos 34 minutos, Memphis Depay cruzou no primeiro pau, e Breno Bidon desviou para abrir o placar para o Corinthians. Com um jogador a menos, o Timão passou a se segurar para garantir a classificação.
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