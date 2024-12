De férias, Abel Ferreira visita clube português e é presenteado; veja

Abel Ferreira aproveita as férias do futebol brasileiro para retornar as origens e passar um período em Portugal. O treinador do Palmeiras, marcou presença em um jogo do Penafiel, no último domingo (30), e foi recebido de forma calorosa pelo clube da segunda divisão do país.

O time foi responsável por formar o atual técnico como jogador em 1997. A instituição carrega o nome e é localizada na cidade natal de Abel Ferreira. Das arquibancadas do Estádio Municipal 25 de Abril, ele viu o Penafiel empatar com o Benfica B. O resultado garantiu o clube na liderança da série B do Campeonato Português por mais uma rodada.

Nas redes sociais, o Penafiel compartilhou o retorno do treinador: "Abel Ferreira visitou a sua casa 'Natal' e foi presenteado pelo Clube e pela SAD". Além disso, o clube também aproveitou o momento para presentear o atual comandante do Palmeiras com um cachecol personalidado. Veja o registro abaixo:

Segue no Palmeiras

Diferentemente dos outros anos, a continuação do trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras foi confirmada de maneira antecipada. Assim, após o término de suas férias, ele retornará ao Brasil para dar início aos preparativos para a sexta temporada sob o comando do Alviverde. A equipe tem a estreia no Campeonato Paulista agendada para o dia 15 de janeiro de 2025, contra a Portuguesa.