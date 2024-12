Mudança do Palmeiras é fundamental para permanência de Abel Ferreira

Alvo de sondagens de clubes do exterior, Abel Ferreira continuará no comando do Palmeiras em 2025. Com contrato até dezembro do próximo ano, o treinador participa diretamente do processo de reformulação da equipe para a próxima temporada, sobretudo nas negociações do mercado de transferências, em que o clube passou a adotar uma postura mais ousada em relação aos últimos anos.

Anteriormente, a diretoria alviverde priorizava a contratação de jovens promessas com potencial de evolução, como Rômulo, destaque do Novorizontino no Campeonato Paulista. Agora, o Palmeiras mantém o foco em jogadores com idade reduzida, mas que possam contribuir de forma imediata para a equipe.

Com um comportamento mais agressivo, o Palmeiras superou a concorrência do Cruz Azul, do México, e fechou a contratação de Facundo Torres. O atacante, destaque do Orlando City na última temporada, também é nome constante nas convocações da seleção uruguaia.

Enquanto isso, Paulinho, do Atlético-MG, aguarda a conclusão de detalhes burocráticos para ser oficializado como o segundo reforço do Verdão para 2025. Ambos têm 24 anos e foram protagonistas em suas equipes no último ano, característica essencial na nova abordagem do clube paulista no mercado.

Interesse do futebol europeu

Nas últimas semanas, ele recebeu uma proposta do Sporting, em busca de um substituto para Ruben Amorim, agora no comando do Manchester United, da Inglaterra. O treinador, porém, não avançou nas conversas com o clube português, que ofereceu um salário inferior ao que ele recebe no Brasil - mesmo com a diferença de câmbio entre os países.

No Verdão desde 2020, Abel é um dos principais pilares do recente sucesso esportivo do clube, que conquistou, entre outros títulos, duas Copas Libertadores (2020 e 2021). Reeleita presidente em novembro, Leila Pereira destacou que uma de suas prioridades será a permanência do treinador durante seu novo mandato, que vai até o fim de 2027.

– O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025 e o nosso foco total, hoje, é a busca pelo nosso tricampeonato brasileiro. Não pensamos em outra coisa. Depois que as coisas estiverem mais tranquilas, não tenha dúvidas de que vou conversar com nosso treinador, porque é meu desejo que ele fique conosco até dezembro de 2027 – disse em entrevista.