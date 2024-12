Alvo do Palmeiras, Andreas Pereira manda recado para o Fulham: ‘Nos vemos em 2025’

Após o empate do Fulham contra o Bournemouth em 2 a 2, no último domingo (29), pela Premier League, Andreas Pereira publicou uma mensagem de agradecimento ao clube londrino pela temporada. Alvo do Palmeiras no mercado de transferências, o jogador possui contrato válido até junho de 2026.

Nas redes sociais, o meio-campista agradeçou aos torcedores do Fulham pelo apoio ao longo do ano e indicou uma possível permanência no país em meio às negociações com o Palmeiras: "nos vemos em 2025".

– Azar de não conseguir a vitória, nós vamos de novo no próximo ano. Obrigado pelo apoio incrível em 2024. Nos vemos em 2025 – afirmou o jogador.

Titular da equipe comandada por Marcos Silva, Andreas Pereira foi responsável por cobrar o escanteio que resultou no gol do mexicano Raul Giménez, aos 40 minutos do primeiro tempo, que abriu o marcador.

O meio retornou para a segunda etapa e acabou substituído aos 23 minutos. Na atual temporada, Andreas Pereira disputou 18 partidas, com três gols e uma assistência.

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, durante partida do Fulham, pela Premier League (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Lado do Fulham

Após a vitória do Fulham sobre o Chelsea, o treinador Marco Silva comentou sobre o interesse do Palmeiras em Andreas Pereira. Segundo o técnico, porém, negociações não devem ser discutidas publicamente, já que o clube conta com profissionais especializados para conduzir as tratativas.

– Claro que falo com ele, mas isso do Palmeiras não é para uma conversa entre eu e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tenho nenhuma informação do clube que tem algo perto de acontecer, portanto, nem a conversa – disse o treinador em entrevista à ESPN.

– Todo o resto está a parte de mim, está longe do Andreas também. Tem as pessoas responsáveis por ele, e o clube tem as pessoas responsáveis a tratar – finalizou