PVC revela interesse de clube europeu em Abel Ferreira, do Palmeiras

O treinador português Abel Ferreira, do Palmeiras, foi cobiçado por um gigante de seu país natal. O Sporting sondou o comandante do Verdão para checar as possibilidades de uma negociação. A informação trazida pelo jornalista PVC, em sua coluna no 'Uol'.

continua após a publicidade

➡️Estudo revela time brasileiro que ganhou mais seguidores nas redes sociais em 2024; veja top-3

O clube de Lisboa trocou de treinador neste mês. João Pereira foi demitido após o empate por 0 a 0 contra o Gil Vicente, no último sábado (22). O Sporting foi atrás de Abel Ferreira, mas ao saber da impossibilidade de uma negociação, acertou com Rui Borges, que pertencia ao Vitória de Guimarães, também de Portugal.

Abel Ferreira defendeu o clube como jogador pelo Sporting e 2006 a 2011. Além do afeto pela equipe que defendeu, o treinador também teria a possibilidade de lutar por um título nacional no seu país. Atualmente, o time ocupa a vice-liderança da competição com 37 pontos, um menos que o primeiro colocado, o Benfica.

continua após a publicidade

Português foi procurado pelo Sporting (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Contrato de Abel Ferreira com o Palmeiras

Contratado em 2020, o português é considerado um dos maiores treinadores da história do Verdão. Foram 291 partidas disputadas e 10 títulos conquistados, dentre eles duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O vínculo do treinado com Palmeiras tem duração até o final de 2025. Leila Pereira, presidente do clube, quer renovar com Abel Ferreira até 2027. O português quer ficar no Verdão para a disputa do Super Mundial de Clubes, no meio da próxima temporada, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras está no Grupo A do torneio mundial ao lado de Porto, de Portugal, Al-Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos EUA. Abel Ferreira ficou perto de conquistar o título mundial pelo Verdão em 2022, quando a equipe perdeu de 2 a 1 para o Chelsea, da Inglaterra.