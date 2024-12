Seu clube na Copinha: Palmeiras deve apostar em ‘jogadores do profissional’ para garantir título

Bicampeão da Copinha (2022 e 2023), o Palmeiras deve apostar em "jogadores do profissional" para lutar novamente pelo título da competição.

Ainda durante a disputa do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira anunciou que quatro jogadores das categorias de base seriam promovidos definitivamente ao time profissional na próxima temporada: os atacantes Luighi e Thalys, o volante Figueiredo e o zagueiro Benedetti.

Apesar de não divulgar oficialmente a lista para a competição, a tendência é que o quarteto citado pelo técnico português esteja entre os 30 nomes inscritos na Copinha, segundo apuração do Lance!.

- Acreditamos nos jogadores que temos, o Luighi também já jogou conosco. Tem o Thalys que vem a fazer uma época fantástica. Nós (comissão técnica) já sabemos que vai da equipe B para a equipe A: contamos com Thalys, Luighi, Figueiredo e Benedetti. (...) Não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade. Queremos jogadores com qualidade, que venham a acrescentar - afirmou Abel Ferreira em entrevista.

Olho na joia

Centroavante de origem, Luighi também pode atuar como ponta pelo lado esquerdo. Com rodagem no profissional, o jogador recebeu algumas oportunidades da comissão técnica ao longo do ano e marcou no empate em 1 a 1 com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Pela equipe sub-20 do Verdão, ele acumula 17 gols marcados em 33 partidas. As atuações na base, inclusive, despertaram o interesse de clubes do futebol europeu, que sondaram a situação do atacante na última janela de transferências.

Luighi, atacante do Palmeiras, durante partida contra o Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Grupo do Palmeiras

1ª rodada: Palmeiras x Náutico-RR - 3 de janeiro, às 18h

2º rodada: Santa Cruz-AC x Palmeiras - 6 de janeiro, às 21h45

3ª rodada: Oeste x Palmerias - 9 de janeiro, às 17h

Todas as partidas serão disputadas na Arena Barueri.

Patrick será desfalque na Copinha

Envolvido na negociação para a contratação de Paulinho, do Atlético-MG, Patrick não estará à disposição da comissão técnica do Palmeiras para a Copinha. Capitão do sub-20, o volante aguarda apenas a resolução de detalhes burocráticos para assinar com o Galo.

Além de Patrick, o Palmeiras enviará Gabriel Menino e 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) ao Atlético-MG por Paulinho. O clube paulista, por sua vez, manterá parte dos direitos econômicos de ambos os jogadores.